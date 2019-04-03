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    На сході США вперше за 37 років випав сніг (відео)

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    На сході США вперше за 37 років випав сніг (відео)

    Сніг значно ускладнив ситуацію на дорогах і призвів до затримок авіарейсів

    На сході США в місті Шарлотт несподівано випав сніг.

    Про це в своєму мікроблозі в Twitter повідомив метеоролог Майк Сайдел.

    «Вперше за 37 років і тільки в сьомий раз з 1880 року. У Шарлотті випав відчутний рівень снігу. Офіційно поки 10 см, але в сусідніх районах було більше», - написав метеоролог.

    Сніг значно ускладнив ситуацію на дорогах і призвів до затримок авіарейсів.

    До слова, Всесвітня метеорологічна організація заявила, що минулий 2018 рік продовжив тренд найтепліших років в історії спостережень, який не переривається з 2015 року.

    Уряд ФРН відзвітувався про те, що в 2018 році через теплу погоду було зафіксовано рекордне зменшення викидів парникових газів, починаючи із 2009 року.

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