На сході США вперше за 37 років випав сніг (відео)



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Сніг значно ускладнив ситуацію на дорогах і призвів до затримок авіарейсів

На сході США в місті Шарлотт несподівано випав сніг.

Про це в своєму мікроблозі в Twitter повідомив метеоролог Майк Сайдел.

«Вперше за 37 років і тільки в сьомий раз з 1880 року. У Шарлотті випав відчутний рівень снігу. Офіційно поки 10 см, але в сусідніх районах було більше», - написав метеоролог.

Сніг значно ускладнив ситуацію на дорогах і призвів до затримок авіарейсів.

For the first time in 37 years and only the 7th time since 1880, #Charlotte has picked up measurable #snow! Officially 0.1" so far but areas nearby have had more. Video via @aelliottharper pic.twitter.com/ccX46ZqYxg — Mike Seidel (@mikeseidel) 2 апреля 2019 г.

До слова, Всесвітня метеорологічна організація заявила, що минулий 2018 рік продовжив тренд найтепліших років в історії спостережень, який не переривається з 2015 року.

Уряд ФРН відзвітувався про те, що в 2018 році через теплу погоду було зафіксовано рекордне зменшення викидів парникових газів, починаючи із 2009 року.