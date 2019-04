На сході США вперше за 37 років випав сніг (відео)

Сніг значно ускладнив ситуацію на дорогах і призвів до затримок авіарейсів

На сході США в місті Шарлотт несподівано випав сніг.

Про це в своєму мікроблозі в Twitter повідомив метеоролог Майк Сайдел.

«Вперше за 37 років і тільки в сьомий раз з 1880 року. У Шарлотті випав відчутний рівень снігу. Офіційно поки 10 см, але в сусідніх районах було більше», - написав метеоролог.

For the first time in 37 years and only the 7th time since 1880, #Charlotte has picked up measurable #snow! Officially 0.1" so far but areas nearby have had more. Video via @aelliottharper pic.twitter.com/ccX46ZqYxg