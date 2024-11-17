17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

В цей день не варто надмірно вживати алкоголь

17 листопада, Міжнародний день студента і День студента в Україні. Віряни вшановують пам'ять святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського.

Міжнародний день студента і День студента в Україні

фото з відкритих джерел

Святкується в пам'ять про студентські протести проти нацистської окупації в Чехословаччині 1939 року. У відповідь на антинацистські демонстрації в Празі 17 листопада 1939 року, нацистський режим розправився зі студентами, арештував їх, закрив університети, а дев'ять лідерів студентського руху було страчено.

1941 року на міжнародній студентській зустрічі в Лондоні цей день був проголошений Міжнародним днем студента як символ боротьби студентства за свободу та права. З того часу він набув більш загального значення, ставши днем підтримки прав і свобод студентів у всьому світі.

Всесвітній день передчасно народженої дитини

фото з відкритих джерел

Його започатковано для підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються передчасно народжені діти та їхні родини, а також для привернення уваги до необхідності підтримки і розвитку медицини для догляду за такими дітьми. Це глобальна ініціатива, яку підтримують організації та медичні спільноти в багатьох країнах.

Передчасно народженими вважаються діти, які з’явилися на світ до 37-го тижня вагітності. Щороку у світі народжується близько 15 мільйонів передчасно народжених дітей, і багато з них мають проблеми зі здоров'ям через незрілість органів. Утім, сучасна медицина дозволяє забезпечити їм необхідний догляд, і у більшості випадків такі діти виростають здоровими, якщо отримують своєчасну допомогу.

День працівника сільського господарства України

фото з відкритих джерел

Припадає на третю неділю листопада. Це свято встановлено для вшанування важливої праці аграріїв, фермерів, механізаторів, агрономів, тваринників та всіх, хто працює в агропромисловому секторі. Указ про його офіційне святкування підписав президент України 1993 року. Сільське господарство є однією з ключових галузей української економіки.

Україна відома родючими ґрунтами та сприятливими умовами для вирощування зернових, овочевих, технічних культур, а також розвитку тваринництва. Завдяки праці працівників сільського господарства Україна займає провідні позиції на світовому ринку в експорті пшениці, кукурудзи, соняшникової олії та інших продуктів.

Яке церковне свято 17 листопада

фото з відкритих джерел

17 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського. Він був відомим християнським святим і богословом, який жив у IV столітті. Він народився 329 року в місті Неокесарія (сучасний Никсар, Туреччина) і був сином багатого та впливового роду. Григорій отримав хорошу освіту і згодом став єпископом Неокесарії. Він був відомий своєю проповідницькою діяльністю та захистом православної віри. Святитель Григорій був одним із найвпливовіших богословів свого часу і відомим за свої проповіді та листи.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритися з близькими людьми.

Не слід пити алкогольні напої, зловживати м'ясними продуктами.

Забороняється лінуватися і байдикувати.

Народні прикмети і традиції

темний лід на річці – до хорошого урожаю наступного року;

хмарність до полудня, яка потім проясниться – взимку буде м'яка та тепла погода;

навколо місяця світлі кола – до зміни погоди;

морозна погода – зима буде холодною.

Пам’ятні дати

1663 рік – укладені «Батуринські статті» між гетьманом І. Брюховецьким та московським урядом що дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя;

1804 рік – в Харкові засновують університет;

1869 рік – в Єгипті офіційно відкривається Суецький канал;

1913 рік – Панамським каналом проходить перше судно;

1921 рік – закінчується поразкою Другий Зимовий похід Армії УНР;

1939 рік – тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів виходять на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але їх розстріляли, заарештували чи відправили в концтабори;

1948 рік – вводять в експлуатацію газопровід Дашава – Київ;

1959 рік – південноафриканська компанія «Де Бірс», Йоганнесбург, починає виготовлення штучних діамантів;

1964 рік – Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки;

1966 рік – у ніч проти 17 листопада реєструють найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів;

1967 рік – The Beatles закінчують роботу в студії над альбомом Magical Mystery Tour;

1989 рік – Беназір Бхутто стає прем'єр-міністром Пакистану;

1994 рік – Верховна Рада України скасовує Декларацію про суверенітет Криму;

2000 рік – Україна ніколи не буде ядерною державою, заявляє екс-президент України Леонід Кучма на зустрічі із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Вікторія.