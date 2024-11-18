18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

В цей день не варто ледарювати

18 листопада, День сержанта Збройних Сил України. Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Платона й Романа.

День сержанта Збройних Сил

фото з відкритих джерел

Це професійне свято було засноване 2019 року, щоб вшанувати сержантів та старшин, які виконують важливу роль в обороноздатності України, забезпеченні дисципліни, злагодженості та готовності підрозділів.

Сержантський склад є критично важливою ланкою української армії. Сержанти виконують функції як командирів невеликих підрозділів, так і наставників для молодих військових, зокрема новобранців. Вони відповідають за виховання морально-психологічного клімату в колективі, військову дисципліну та порядок.

Всесвітній тиждень обізнаності про наркотики

фото з відкритих джерел

Проводиться щороку з метою привернення уваги до проблем, пов’язаних із вживанням наркотичних речовин, їхнім впливом на здоров’я та життя людини, а також на соціальну сферу в цілому.

Зазвичай він припадає на кінець листопада або початку грудня і включає ряд заходів, спрямованих на профілактику та інформування суспільства про ризики та наслідки вживання наркотиків. Це можуть бути освітні семінари, зустрічі з експертами, інформаційні кампанії, спрямовані на молодь, а також розповсюдження матеріалів про способи запобігання наркозалежності.

Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації

Цей день був започаткований 2015 року Радою Європи з метою привернення уваги до проблеми сексуального насильства над дітьми та важливості їхнього захисту.

Він був створений для підвищення обізнаності про проблему сексуального насильства над дітьми та сексуальної експлуатації, включно з небезпеками, пов’язаними з інтернетом, сприяння захисту прав дітей і забезпечення безпечного середовища для їхнього розвитку і стимулювання дій на рівні урядів та громадськості для створення політик і механізмів, що захищають дітей.

День Міккі Мауса

фото з відкритих джерел

Цей день приурочений до річниці першої появи одного з найвідоміших анімаційних персонажів у короткометражному фільмі Steamboat Willie 1928 року. Міккі Маус став першим анімаційним персонажем зі звуком, що приніс йому величезний успіх і став початком популярності студії Disney. Міккі Маус був створений Волтом Діснеєм та художником Абом Айверксом. Його задумали як символ оптимізму, доброзичливості та веселощів. Уперше Міккі з’явився у чорно-білому вигляді, але з часом став «обличчям» анімаційної імперії Діснея, представляючи її на глобальному рівні. Протягом десятиліть Міккі Маус еволюціонував і ставав все більш упізнаваним, а його образ став справжнім символом поп-культури та однією з найулюбленіших ікон анімації.

Яке церковне свято 18 листопада

фото з відкритих джерел

18 листопада в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Платона й Романа. Святий Платон народився в місті Анкірі (сучасна Анкара, Туреччина) і був відомий своєю відданістю християнській вірі.

У часи гонінь на християн його заарештували і змусили відмовитися від віри. Однак, Платон залишився непохитним і, відмовившись принести жертву язичницьким богам, був страчений. Святий Роман був дияконом церкви в Кесарії Палестинській (сучасна Ізраїль). Під час гонінь на християн він відкрито виступав проти поклоніння язичницьким богам і за це його також було заарештовано та піддано жорстоким тортурам. Роман залишився вірним Христу до самого кінця і прийняв мученицьку смерть.

Що не можна робити сьогодні

Не можна лінуватися, байдикувати.

Не слід вживати м'ясну їжу, пити алкоголь.

Забороняється лаятися і сваритися.

Народні прикмети і традиції

навколо місяця світло – до снігопаду;

завірюха за вікном – на Масницю буде багато снігу;

погода вказує, якою вона буде взимку;

побачити комара чи муху – до відлиги.

Пам’ятні дати

1626 рік – у Римі Папа Римській Урбан VIII освячує собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап;

1654 рік – починається оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої;

1838 рік – Тарас Шевченко завершує перший (втрачений) варіант «Тарасової ночі», фінальної поезії «Кобзаря»;

1883 рік – у США вводять єдину систему визначення часу: доти кожне місто самé встановлювало собі час;

1918 рік – перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському;

1918 рік – проголошують незалежність Латвійської Республіки; першим очільником уряду стає Карліса Улманіса;

1928 рік – на екрани виходить мультфільм "Пароплавчик Віллі" виробництва компанії Волта Діснея;

1935 рік – розпочинається Варшавський процес над групою членів ОУН;

1935 рік – у Ризі відкривають Монумент Свободи;

1978 рік – в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти «Храм Народів» покінчують життя самогубством;

1990 рік – Мстислав Скрипник прибуває зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбувається його інтронізація на патріарха УАПЦ;

2005 рік – Сенат США скасовує обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України;

2007 рік – внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві «Шахта ім. О. Ф. Засядька» (Донецьк) гине 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Микола, Платон, Роман.