Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада

По всій території України очікується прохолодна, але суха погода

17 листопада по всій Україні буде мінлива хмарність з проясненнями та без дощів. Водночас незначні опади все ж можуть випасти у Криму як вдень, так і вночі. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до +2 – -3°C. Вдень прогнозується підвищення температури до +5 – +11°C.

Найхолодніше цього дня буде на Закарпатті, де вночі очікують зниження температури до -3°C, а найтепліше – на Півдні України, де стовпчики термометра можуть піднятися до +11°C.

Прогноз погоди на 17 листопада Фото: Укргідрометцентр

Очікується південно-західний та південно-східний вітер зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. Тож жителям усіх областей нашої держави слід підготуватися до поривів вітру та не вдягатися легко на вулицю.

У Київській області також буде без опадів та з мінливою хмарністю. У столиці України, місті Києві, нічна температура коливатиметься від +1 до +3°C, а денна – від +7 до +9°C.