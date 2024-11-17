Міжнародний день студента: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Всесвітній день студента, який щорічно відзначається 17 листопада, є символом єднання та боротьби за свободу
Сьогодні, 17 листопада, у світі та в Україні відзначається День студента – свято, яке символізує молодість, прагнення до знань та розвиток суспільства. Саме студенти є рушійною силою змін і прогресу в країні. «Главком» підготував добірку привітань та яскравих листівок.
Зміст
Історія заснування Всесвітнього дня студента
Міжнародний день студента, який щорічно відзначається 17 листопада, є символом єднання та боротьби за свободу. Свято присвячене події, яка сталася в окупованій нацистами Чехословаччині. 28 жовтня 1939 року студенти й викладачі празьких університетів провели мирну демонстрацію, відзначаючи річницю утворення своєї історичної держави. Фашисти жорстоко розігнали протест, і внаслідок цього був убитий Ян Оплетал, студент-медик.
Смерть Яна Оплетала викликала хвилю протестів серед студентів, що привернули увагу окупаційної влади. На нараді за участі Адольфа Гітлера було вирішено закрити всі вищі навчальні заклади країни на три роки.
У ході протестів багатьох студентів заарештували, значну частину відправили до концтаборів, а деяких стратили. Військові окупували гуртожитки, виганяючи студентів на холод у самих лише піжамах.
День найжорстокіших репресій, 17 листопада, залишився в історії як символ студентської боротьби. У 1941 році Міжнародна рада студентів ухвалила рішення присвятити цей день пам’яті трагічних подій, оголосивши його Міжнародним днем студентів. Пам’ятний день відзначали на рівні ООН.
День студента в Україні було запроваджено указом тодішнього президента Леонідом Кучмою у 1999 році.
Привітання з Днем студента у прозі
Студент – дивовижне створіння, готовий пролити тридцять потів і вивчити вісім сотень вивертів тільки для того, щоб не вчитися. Вітаємо з Міжнародним Студентським Днем найбільш ледачу, а, значить, і найбільш винахідливу частину населення!
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Вітаю з Днем студента! Навчання – світло, бажаю прагнути до нього в рядах відмінників, нехай удача і успіх супроводжують на шляху до червоного диплома і допомагають здібності. Ну і, звичайно, веселого студентського життя!
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Вітаю з Міжнародним днем студентів. Бажаю щодня перемагати лінь та нудьгу. Бажаю з кожною лекцією ставати на крок ближче до мрії. Бажаю освоювати обрану професію у повній мірі. Бажаю мати у своєму житті багато добрих друзів та безліч можливостей для створення власного щастя.
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Вітаю з міжнародним Днем студента. Нехай цей чудовий період життя пройде якнайкраще, щоб потім можна було згадувати про ці роки з теплом та трепетом. Нехай студентство дарує потрібні знання, радість та хороших друзів.
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День студентів — хіба існує свято більш веселе, радісне та довгоочікуване? Це наш день, і я тебе з ним вітаю! Хочу побажати, щоб життя завжди було веселим та безклопітним, щоб пари були не занадто довгими й нудними, а кожна сесія проходила легко та без проблем. І хай студентські будні завжди будуть казковими, бо це найцінніші дні в нашому житті!
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З днем студента! Бажаю, щоб розклад лекцій не заважав щільному графіку студентських вечірок, щоб на парах солодко спалося, а залікова книжка рясніла п'ятірками.
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Вітаю тебе з днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань, який ти набудеш протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя!
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В день студента бажаю, щоб ночі над підручниками завжди приносили бажаний результат, стипендія дозволяла весело відпочивати з друзями, а отримані знання відкрили шлях до справжніх вершин!
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Друже! Вітаю тебе з днем студента! Ми з тобою чудово знаємо, що таке справжнє студентське братство, коли один за всіх і всі за одного! Тому пропоную відзначити День студента також кльово, шалено і весело. Адже студентські роки – найкращі! Їх треба прожити так, щоб потім все життя згадувати і сміятися!
Привітання з Міжнародним днем студента у віршах
З днем студента я вітаю,
І ось чого тобі бажаю:
Прекрасно жити,
Проблем не знати,
І легко сесії здавати!
Життя хай ллється через край,
Не буде смутку, буде рай!
***
Що студенту побажати?
Багато їсти й добре спати,
Вранці вчасно лиш вставати,
Щоб на пари не проспати.
Бути в формі і здоровим,
До навчання все готовим,
Педагогів – добрих, чесних,
Лекцій – гарних, інтересних,
Світлих, творчих лиш ідей,
І прикольних вам вістей!
***
Зі святом тебе, студенте,
Будемо вітати,
Побажаємо лиш на п'ять
Іспити складати!
Щоб хвости не діставали,
Гроші, щоб батьки давали,
Щоб було на що гуляти
І багато мандрувати!
***
Міжнародний день студента,
Вас вітаю від душі,
Адже ми – студенти світу,
Драйв кружляє в віражі.
Позитивного настрою
Побажати хочу я,
Сесії здавати вправно
І веселого життя.
Запам'ятаються надовго
Нехай студентські роки,
Будуть хай до успіху
Вони вагомим кроком....
***
Усім привіт, мої вітання!
І навіть тим, хто п’яний зрання.
Бо ж День студента – класне свято.
Приємних вражень в нас багато:
Зачоти, гульки і зальоти,
На парах – «пари», ми не проти,
І з першого по п’ятий курс
Ми все мотаємо на вус.
***
З Днем студента я вітаю!
Щастя й радості бажаю!
Щоб була у всьому вдача,
І була легкою здача!
Щоб всі іспити складались,
І хвостів не залишалось,
Щоб не знали ви турботи,
І дипломні всі роботи
Написали на відмінно!
А роботу неодмінно
Щоб знайшли собі хорошу
Й заробляли гарні гроші!
***
З Днем студента тебе я вітаю,
у цей нелегкий для країни час.
Тому максимально щиро бажаю,
щоб всі вороги покинули нас!
Хай знання тобі даються без зусиль,
І не згасає вчитись бажання!
І не діє жодна зі спокус,
коли йдеться про навчання!
Привітання з Днем студента у яскравих листівках
Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації створюють мережу «Стартап-школа – інкубатор – акселератор». Це допоможе студентам, які мають власні ідеї для бізнесу, одразу почати їх реалізацію. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.
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