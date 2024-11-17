Міжнародний день студента: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

День студента в Україні було впроваджено Леонідом Кучмою в 1999 році

Всесвітній день студента, який щорічно відзначається 17 листопада, є символом єднання та боротьби за свободу

Сьогодні, 17 листопада, у світі та в Україні відзначається День студента – свято, яке символізує молодість, прагнення до знань та розвиток суспільства. Саме студенти є рушійною силою змін і прогресу в країні. «Главком» підготував добірку привітань та яскравих листівок.

Зміст

Історія заснування Всесвітнього дня студента

Міжнародний день студента, який щорічно відзначається 17 листопада, є символом єднання та боротьби за свободу. Свято присвячене події, яка сталася в окупованій нацистами Чехословаччині. 28 жовтня 1939 року студенти й викладачі празьких університетів провели мирну демонстрацію, відзначаючи річницю утворення своєї історичної держави. Фашисти жорстоко розігнали протест, і внаслідок цього був убитий Ян Оплетал, студент-медик.

Смерть Яна Оплетала викликала хвилю протестів серед студентів, що привернули увагу окупаційної влади. На нараді за участі Адольфа Гітлера було вирішено закрити всі вищі навчальні заклади країни на три роки.

У ході протестів багатьох студентів заарештували, значну частину відправили до концтаборів, а деяких стратили. Військові окупували гуртожитки, виганяючи студентів на холод у самих лише піжамах.

День найжорстокіших репресій, 17 листопада, залишився в історії як символ студентської боротьби. У 1941 році Міжнародна рада студентів ухвалила рішення присвятити цей день пам’яті трагічних подій, оголосивши його Міжнародним днем студентів. Пам’ятний день відзначали на рівні ООН.

День студента в Україні було запроваджено указом тодішнього президента Леонідом Кучмою у 1999 році.

Привітання з Днем студента у прозі

Студент – дивовижне створіння, готовий пролити тридцять потів і вивчити вісім сотень вивертів тільки для того, щоб не вчитися. Вітаємо з Міжнародним Студентським Днем найбільш ледачу, а, значить, і найбільш винахідливу частину населення!

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Вітаю з Днем студента! Навчання – світло, бажаю прагнути до нього в рядах відмінників, нехай удача і успіх супроводжують на шляху до червоного диплома і допомагають здібності. Ну і, звичайно, веселого студентського життя!

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Вітаю з Міжнародним днем студентів. Бажаю щодня перемагати лінь та нудьгу. Бажаю з кожною лекцією ставати на крок ближче до мрії. Бажаю освоювати обрану професію у повній мірі. Бажаю мати у своєму житті багато добрих друзів та безліч можливостей для створення власного щастя.

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Вітаю з міжнародним Днем студента. Нехай цей чудовий період життя пройде якнайкраще, щоб потім можна було згадувати про ці роки з теплом та трепетом. Нехай студентство дарує потрібні знання, радість та хороших друзів.

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День студентів — хіба існує свято більш веселе, радісне та довгоочікуване? Це наш день, і я тебе з ним вітаю! Хочу побажати, щоб життя завжди було веселим та безклопітним, щоб пари були не занадто довгими й нудними, а кожна сесія проходила легко та без проблем. І хай студентські будні завжди будуть казковими, бо це найцінніші дні в нашому житті!

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З днем студента! Бажаю, щоб розклад лекцій не заважав щільному графіку студентських вечірок, щоб на парах солодко спалося, а залікова книжка рясніла п'ятірками.

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Вітаю тебе з днем студента. Бажаю, щоб безсонні ночі і нескінченне зубріння не були марними. Нехай весь багаж знань, який ти набудеш протягом студентських років, стане запорукою щасливого і заможного життя!

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В день студента бажаю, щоб ночі над підручниками завжди приносили бажаний результат, стипендія дозволяла весело відпочивати з друзями, а отримані знання відкрили шлях до справжніх вершин!

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Друже! Вітаю тебе з днем студента! Ми з тобою чудово знаємо, що таке справжнє студентське братство, коли один за всіх і всі за одного! Тому пропоную відзначити День студента також кльово, шалено і весело. Адже студентські роки – найкращі! Їх треба прожити так, щоб потім все життя згадувати і сміятися!

Привітання з Міжнародним днем студента у віршах

З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

***

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаємо лиш на п'ять

Іспити складати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші, щоб батьки давали,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

***

Міжнародний день студента,

Вас вітаю від душі,

Адже ми – студенти світу,

Драйв кружляє в віражі.

Позитивного настрою

Побажати хочу я,

Сесії здавати вправно

І веселого життя.

Запам'ятаються надовго

Нехай студентські роки,

Будуть хай до успіху

Вони вагомим кроком....

***

Усім привіт, мої вітання!

І навіть тим, хто п’яний зрання.

Бо ж День студента – класне свято.

Приємних вражень в нас багато:

Зачоти, гульки і зальоти,

На парах – «пари», ми не проти,

І з першого по п’ятий курс

Ми все мотаємо на вус.

***

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача,

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались,

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи,

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

З Днем студента тебе я вітаю,

у цей нелегкий для країни час.

Тому максимально щиро бажаю,

щоб всі вороги покинули нас!

Хай знання тобі даються без зусиль,

І не згасає вчитись бажання!

І не діє жодна зі спокус,

коли йдеться про навчання!

Привітання з Днем студента у яскравих листівках

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації створюють мережу «Стартап-школа – інкубатор – акселератор». Це допоможе студентам, які мають власні ідеї для бізнесу, одразу почати їх реалізацію. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.