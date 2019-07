На Сицилії прокинувся вулкан Етна

Потоки лави простяглися від кратера на півтора кілометра вниз

Італійський вулкан Етна почав викидати гарячий попіл і лаву в ніч на суботу, змусивши влади закрити аеропорти Фонтанаросса і Комізо в Катанні на сході Сицилії.

Про це повідомляє DW.

Потоки лави простяглися від кратера на півтора кілометра вниз.

Рейс Ryanair з Риму переадресували в Палермо в п'ятницю ввечері, ще кілька рейсів затримувалися з посадками і вильотами рано в суботу.

Erupting Etna: Volcano spews lava and ash



Large ash clouds forced the closure of the Catania and Comiso airports in Sicily, but they were able to reopen on Saturday.



For more videos, head here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/Xh3FgKSeSj