На Сицилії прокинувся вулкан Етна
Потоки лави простяглися від кратера на півтора кілометра вниз
Італійський вулкан Етна почав викидати гарячий попіл і лаву в ніч на суботу, змусивши влади закрити аеропорти Фонтанаросса і Комізо в Катанні на сході Сицилії.
Про це повідомляє DW.
Потоки лави простяглися від кратера на півтора кілометра вниз.
Рейс Ryanair з Риму переадресували в Палермо в п'ятницю ввечері, ще кілька рейсів затримувалися з посадками і вильотами рано в суботу.
Erupting Etna: Volcano spews lava and ash— Sky News (@SkyNews) 20 липня 2019 р.
Large ash clouds forced the closure of the Catania and Comiso airports in Sicily, but they were able to reopen on Saturday.
For more videos, head here: https://t.co/hhDQuQ1top pic.twitter.com/Xh3FgKSeSj
Lava pouring down #Etna tonight 19/07/2019— Paul James Kirrage (@pjkirrage) 19 липня 2019 р.
(iPhone video of my Canon camera screen live from Fiumefreddo ) pic.twitter.com/exZBRPeeHn
Гора Етна висотою 3300 метрів є найбільшим діючим вулканом в Європі. Останнє велике виверження було взимку 2008/2009 років.