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    На Сицилії прокинувся вулкан Етна

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    На Сицилії прокинувся вулкан Етна

    Потоки лави простяглися від кратера на півтора кілометра вниз

    Італійський вулкан Етна почав викидати гарячий попіл і лаву в ніч на суботу, змусивши влади закрити аеропорти Фонтанаросса і Комізо в Катанні на сході Сицилії.

    Про це повідомляє DW.

    Потоки лави простяглися від кратера на півтора кілометра вниз.

    Рейс Ryanair з Риму переадресували в Палермо в п'ятницю ввечері, ще кілька рейсів затримувалися з посадками і вильотами рано в суботу.

    Гора Етна висотою 3300 метрів є найбільшим діючим вулканом в Європі. Останнє велике виверження було взимку 2008/2009 років.

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