«Древній Звенигород». На Львівщині відкриють віртуальний музей (фото)

Завдяки сучасним технологіям можна не лише уявляти, який вигляд мало місто тисячоліття тому, а й побачити його

У селі Звенигород, що на Львівщині, відкривають туристичний сезон та презентують віртуальний музей, завдяки якому можна перенестися в одну з перших княжих столиць українського Прикарпаття часів середньовіччя. Про це повідомляє історико-культурний парк «Древній Звенигород».

«Вже 6-8 серпня чекаємо усіх на великому відкритті нового історико-культурного заповідника «Древній Звенигород». У програмі: авторські екскурсії від дослідників літописного Звенигорода, захопливі дитячі квести, вечірнє театралізоване дійство, ранкова йога, майстер-класи, концертна програма», – йдеться у повідомлені.

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Сучасні технології дозволяють не лише уявляти, який вигляд мало місто тисячоліття тому, але й побачити його. Вдягнувши VR-окуляри, відвідувачі зможуть оглянути дванадцять місць Звенигорода першої половини XII ст.

Також в історико-культурному парку «Древній Звенигород» оновили музей середньовічного міста. Його унікальна експозиція – це сотні артефактів княжих часів. Тут є найдавніша, знайдена археологами в Україні, гусля, речі побуту та прикраси.

Нагадаємо, що Звенигород – це село за двадцять км від Львова. Однак у середньовіччі там було одне з найбільших міст Західної України. Уперше про нього згадується у 1086 році, що робить його майже на 200 років старшим за Львів. У першій половині XII ст. – це столиця Звенигородського князівства. Тут збудували перші на території Західної України білокам’яні церкву та палац.

Додамо, що в Міністерстві культури та інформаційної політики вирішили, що варто відремонтувати «Палац Потоцьких» у Тульчині.

Додамо, що Палац Потоцьких у Франківську перебуває у занедбаному стані.

Нагадаємо, що до середини липня народні депутати хочуть внести зміни до держбюджету і спрямувати два млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини у рамках «Великої реставрації».