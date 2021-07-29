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    «Древній Звенигород». На Львівщині відкриють віртуальний музей (фото)

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    В історико-культурному парку &laquo;Древній Звенигород&raquo; оновили музей середньовічного міста - «Древній Звенигород». На Львівщині відкриють віртуальний музей (фото)
    В історико-культурному парку «Древній Звенигород» оновили музей середньовічного міста
    Фото з відкритих джерел

    Завдяки сучасним технологіям можна не лише уявляти, який вигляд мало місто тисячоліття тому, а й побачити його

    У селі Звенигород, що на Львівщині, відкривають туристичний сезон та презентують віртуальний музей, завдяки якому можна перенестися в одну з перших княжих столиць українського Прикарпаття часів середньовіччя. Про це повідомляє історико-культурний парк «Древній Звенигород».

    «Вже 6-8 серпня чекаємо усіх на великому відкритті нового історико-культурного заповідника «Древній Звенигород». У програмі: авторські екскурсії від дослідників літописного Звенигорода, захопливі дитячі квести, вечірнє театралізоване дійство, ранкова йога, майстер-класи, концертна програма», – йдеться у повідомлені.

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    Сучасні технології дозволяють не лише уявляти, який вигляд мало місто тисячоліття тому, але й побачити його. Вдягнувши VR-окуляри, відвідувачі зможуть оглянути дванадцять місць Звенигорода першої половини XII ст.

    Також в історико-культурному парку «Древній Звенигород» оновили музей середньовічного міста. Його унікальна експозиція – це сотні артефактів княжих часів. Тут є найдавніша, знайдена археологами в Україні, гусля, речі побуту та прикраси.

    Нагадаємо, що Звенигород – це село за двадцять км від Львова. Однак у середньовіччі там було одне з найбільших міст Західної України. Уперше про нього згадується у 1086 році, що робить його майже на 200 років старшим за Львів. У першій половині XII ст. – це столиця Звенигородського князівства. Тут збудували перші на території Західної України білокам’яні церкву та палац.

    Додамо, що в Міністерстві культури та інформаційної політики вирішили, що варто відремонтувати «Палац Потоцьких» у Тульчині.

    Додамо, що Палац Потоцьких у Франківську перебуває у занедбаному стані.

    Нагадаємо, що до середини липня народні депутати хочуть внести зміни до держбюджету і спрямувати два млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини у рамках «Великої реставрації».

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    Теги: Львівщина культура музей
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    «Древній Звенигород». На Львівщині відкриють віртуальний музей (фото)