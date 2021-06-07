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    НБУ випустить монету на честь Василя Сліпака (фото)

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    Український оперний співак Василь Сліпак, який служив у ДУК &laquo;Правий сектор&raquo;, загинув в районі Луганського 2016 року - НБУ випустить монету на честь Василя Сліпака (фото)
    Український оперний співак Василь Сліпак, який служив у ДУК «Правий сектор», загинув в районі Луганського 2016 року
    Фото з відкритих джерел

    Офіційна дата введення в обіг цієї монети – 21 червня, але її вже можна замовити онлайн

    НБУ випустить монету на честь видатного українського оперного співака, українського захисника та Героя України – Василя Сліпака.

    Вона з'явиться в обігу вже з 21 червня тиражем у 35 тис. штук.

    «Легенди не вмирають. Ця особа співставна з Гераклом та Орфеєм в одному лиці, навіть ще крутіша – бо Василь існував точно і ми його сучасники», – розповів на своїй сторінці в Facebook художник Андрій Єрмоленко, який створив ескіз монети.

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    НБУ випустить монету на честь Василя Сліпака (фото)

    Нагадаємо, що український оперний співак Василь Сліпак, який служив у ДУК «Правий сектор», загинув від кулі снайпера в районі Луганського 29 червня 2016 року.

    Про Сліпака знято фільм «Міф». Сліпак довго жив і виступав у Франції. Під час Євромайдану він активно займався волонтерством у Парижі, а згодом подався воювати за суверенітет України на Донбас, де загинув.

    В лютому 2017 року указом п’ятого президенті України Петра Порошенка Сліпаку було присвоєно звання Герой України посмертно.

    Додамо, що столична Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

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    Теги: Росія війна Україна
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    НБУ випустить монету на честь Василя Сліпака (фото)