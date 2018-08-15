На Сумщині невідомі спалили авто депутатки



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Підпал жінка пов'язує зі своєю депутатською діяльністю

15 серпня, було здійснено підпал приміщення та автомобілів, що належать депутатці Роменської міської ради Юлії Магденко та її чоловіку..

За словами Юлії Магденко, підпал пов'язаний з її депутатською діяльністю. Адже останнім часом депутатка розкрила кілька корупційних схем у сфері ЖКГ у місті Ромни.

«Сьогодні було здійснено підпал приміщення на вулиці Київська, яке було побудоване моїм чоловіком. Внаслідок пожежі було пошкоджено майно, вщент згорів автомобіль яким я користувалася. Інший автомобіль вдалось врятувати з незначними ушкодженнями. Підпал здійснювало двоє- це чітко видно на відео, пов'язано з депутатською діяльністю і викриттям на останніх сесіях корупційних схем посадовців, які маю зв'язки з криміналом. Так сталось, що це не перший підпал в місті, пости мого чоловіка про цей інцидент видаляють за чиїмись скаргами. . Були попередження стосовно моєї «поведінки». Може звичайно це і комусь на радість, але знайте довго так тривати не буде», - наголосила Магденко.

«Я вже написала заяву до поліції та надала відео з камер спостереження, на яких видно молодиків, які організували підпал. До цього мені вже погрожували особисто, також була спроба відкликати мене з посади депутата», - коментує Юлія Магденко.

Раніше невідомі здійснили напад на чоловіка Юлії Ігоря Магденка. Сталося це після публікації активісткою, у якій вона викривала корупційні оборудки КП «Ромнитеплосервіс».