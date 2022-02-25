На Сумщині обстріляли дитсадок: є постраждалі серед дітей

Російські агресори обстріляли з «ураганів» дитсадок в Охтирці

Російські окупанти обстріляли Охтирку на Сумщині та влучили в дитячий садок.

З’явилися подробиці обстрілів Охтирки російськими військовими

«Охтирка. Обстріляли ураганами. Потрапити в сховище. Дитячий садок. Є загиблі і важкі. Діти теж Подробиці згодом», - написала радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова.

За інформацією Сумської військової адміністрації, російська техніка рухається містом і околицями Сум. З Косівщини на село Сад пішла колона. Охтирку знову обстрілюють без попередження.

«Під обстріли ураганами в Охтирці потрапили жилий масив, бомбосховища, дитячий садок. Було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо. Але є важко поранені діти», - повідомив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

Нагадаємо, диверсантів, які викрали авто і переодяглися у Києві в форму ЗСУ, знешкоджено.

Як повідомлялося, на Оболоні російські окупанти захопили авто ЗСУ і рухалися до центру столиці.

Відомо, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовували автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги взяли два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗСУ.

Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

Станом на ранок російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель.

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