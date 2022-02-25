Мер Кличко розповів, що зараз відбувається у Києві (відео)

Кличко провів онлайн-брифінг щодо ситуації в столиці в зв’язку з агресією російських військ.

Мер Києва Віталій Кличко поінформував громадян про ситуацію у Києві в умовах російського вторгнення.

Людей закликали не виходити на вулицю та залишатися у приміщеннях.

«Ситуація, на жаль, складна. Сьогодні російські військові атакували наше місто. Після 4-ї ранку серія ракетних ударів прилетіла по житлових кварталах Києва. Через це будинок на вулиці Кошиця 7а сильно постраждав, четверо мешканців будинку отримали поранення. Також через наїзд російської бронетехніки на автомобіль на Оболоні постраждав житель Києва. Він перебуває зараз у реанімації, у тяжкому стані. У зв'язку із тяжкою ситуацією міська влада звертається до мешканців, особливо оболонського району, будь ласка, не виходьте на вулиці – це небезпечно. Залишайтесь у приміщеннях, виходити можна лише якщо сигнал повітряної тривоги закінчується», – сказав Кличко.

Кличко закликав стати на захист міста та не дати ворогові захопити Київ.

«Місто вступило у фазу оборони. Зараз у деяких районах міста чути вистріли та вибухи. Українські військові знищують диверсійні групи росіян. На жаль, ці деякі групи вже проникли до столиці, і ворог хоче поставити на коліна та нас з вами знищити. Всі, хто може захищати місто, повинні приєднуватися і допомагати нашим військовим. Збройні сили сьогодні демонструють героїзм та самопожертву», – підкреслив мер.

Нагадаємо, диверсантів, які викрали авто і переодяглися у Києві в форму ЗСУ, знешкоджено.

Як повідомлялося, на Оболоні російські окупанти захопили авто ЗСУ і рухалися до центру столиці.

Відомо, що диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовували автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій. Зокрема, вороги взяли два ББМ «Козак», три КРАЗИ та ГАЗ-66. Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗСУ.

Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

Станом на ранок російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель.

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