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    Події в Україні

    Українська армія відбила наступ на двох напрямках і захопила трофеї (фото)

    ЗСУ знищили техніку окупантів і захопила трофеї - Українська армія відбила наступ на двох напрямках і захопила трофеї (фото)

    ЗСУ знищили техніку окупантів і захопила трофеї

    фото: ЗСУ

    Біля Трьохізбенки наші воїни відкинули окупантів

    Об’єднані сили 25 лютого впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч російським загарбникам.

    Сьогодні бронегрупа російсько-окупаційних військ намагалася прорвати оборону українських військ в районі населеного пункту Трьохізбенка. Українські воїни знищили два російські танки і БМП та змусили ворога відступити. Про це інформує генерал-лейтенант Валерій Залужний.

    Також дали відсіч окупантам на Чернігівщині.

    «На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ. Ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку. Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян», – йдеться в повідомленні.

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    ЗСУ знищили техніку окупантів і захопила трофеї. фото: ЗСУ
    ЗСУ знищили техніку окупантів і захопила трофеї. фото: ЗСУ
    ЗСУ знищили техніку окупантів і захопила трофеї. фото: ЗСУ
    ЗСУ знищили техніку окупантів і захопила трофеї. фото: ЗСУ
    ЗСУ знищили техніку окупантів і захопила трофеї. фото: ЗСУ

    Нагадаємо, диверсантів, які викрали авто і переодяглися у Києві в форму ЗСУ, знешкоджено. Як повідомлялося, у Києві намагався висадитись російський десант.

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    Теги: ЗСУ армія напад
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    Українська армія відбила наступ на двох напрямках і захопила трофеї (фото)