На Сумщині під час руху загорівся автобус з дітьми



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Фото: Відділ комунікації поліції Сумської області

В салоні автобуса знаходились 20 вихованців Хоружіського центру соціально-психологічної реабілітації дітей

На Сумщині сталося загоряння автобуса, що перевозив дітей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

Пожежа сталася близько 14 години 21 вересня на автодорозі біля села Штепівка Лебединського району. Попередньо встановлено, що під час руху раптово загорівся моторний відсік автобусу.

Зазначається, що діти та педагоги прямували до одного з лебединських санаторних закладів. Всі вони встигли залишити автобус до того, як вогонь поширився у салон.

«В салоні автобуса у супроводі двох педагогів знаходились 20 вихованців Хоружіського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Ніхто з них не постраждав», - заявили в поліції.

За півгодини адміністрація центру забрала дітей іншим автобусом, і вони вже повернулися до Хоружівки.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та експерти, з‘ясовуються причини та обставини загоряння.