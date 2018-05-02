На Сумщині поховали 27-річного учасника бойових дій на Донбасі

Олександр Бондар з 2016 року проходив службу в лавах ЗСУ

У місті Охтирка Сумської області 1 травня провели в останню путь 27-річного бійця 53-ї окремої механізованої бригади Олександра Бондара. Про це повідомляється на офіційному сайті Охтирської міської ради. «Олександр Бондар з 2016 року проходив службу в лавах ЗСУ, з честю і гідністю виконував свій військовий обов’язок по захисту



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Фото: «Сумські дебати» Олександра Бондаря провели в останню путь в Охтирці

Олександр Бондар з 2016 року проходив службу в лавах ЗСУ

У місті Охтирка Сумської області 1 травня провели в останню путь 27-річного бійця 53-ї окремої механізованої бригади Олександра Бондара.

Про це повідомляється на офіційному сайті Охтирської міської ради.

«Олександр Бондар з 2016 року проходив службу в лавах ЗСУ, з честю і гідністю виконував свій військовий обов’язок по захисту України, її територіальної цілісності та суверенітету в зоні проведення АТО», - йдеться у повідомленні.

Церемонія прощання пройшла в будинку, де проживав боєць, поховано воїна на Юріївському кладовищі.

«Виконуючи свій громадянський обов’язок, він став на захист держави і ми з вдячністю будемо завжди шанувати його пам’ять», – додали у мерії.

Обставини, за яких загинув Бондар, на сайті міськради не повідомляються. Також не зазначається, коли саме загинув Олександр.

Видання «Сумські дебати» пише, що боєць загинув на Донбасі.

Нагадаємо, 1 травня поблизу Авдіївки загинув український військовослужбовець з Вінниччини Олександр Микитюк.

До слова, у вівторок стало відомо, що 30 квітня у зоні бойових дій на Донбасі вчинив самогубство український боєць.