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    Під Авдіївкою загинув 19-річний десантник з Вінниччини

    Олександр Микитюк служив у 95-ій десантно-штурмовій бригаді
    Поблизу Авдіївки Донецької області загинув український військовослужбовець з Вінниччини Олександр Микитюк. Про це повідомляє фонд «Повернись живим» на своїй сторінці в Facebook. «Він загинув за Україну. Це - Олександр Микитюк, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Хлопець загинув на передовій, захищаючи нас з вами від
    • Вчора, 23:28
    • Розсилка
    Загиблий Олександр Микитюк
    Загиблий Олександр Микитюк

    Олександр Микитюк служив у 95-ій десантно-штурмовій бригаді

    Поблизу Авдіївки Донецької області загинув український військовослужбовець з Вінниччини Олександр Микитюк.

    Про це повідомляє фонд «Повернись живим» на своїй сторінці в Facebook.

    «Він загинув за Україну. Це - Олександр Микитюк, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Хлопець загинув на передовій, захищаючи нас з вами від російських окупантів. І тепер йому завжди буде 19 років», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Олександр Микитюк був родом з села Білий Рукав Вінницької області.

    Інформацію про загибель десантника підтвердила також журналістка Вікторія Микитюк.

    «Загиблий земляк Олександр Микитюк з Вінницької області ... Загинув десантник під Авдіївкою. На Великдень йому виповнилося 19 років», - написала вона.

    Нагадаємо, вчора на Донбасі було зафіксовано 44 обстріли українських позицій: троє військових зазнали поранень.

    До слова, сьогодні стало відомо, що 30 квітня у зоні бойових дій на Донбасі вчинив самогубство український боєць.

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