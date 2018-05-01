Під Авдіївкою загинув 19-річний десантник з Вінниччини

Олександр Микитюк служив у 95-ій десантно-штурмовій бригаді

Поблизу Авдіївки Донецької області загинув український військовослужбовець з Вінниччини Олександр Микитюк. Про це повідомляє фонд «Повернись живим» на своїй сторінці в Facebook. «Він загинув за Україну. Це - Олександр Микитюк, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Хлопець загинув на передовій, захищаючи нас з вами від



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Загиблий Олександр Микитюк

Олександр Микитюк служив у 95-ій десантно-штурмовій бригаді

Поблизу Авдіївки Донецької області загинув український військовослужбовець з Вінниччини Олександр Микитюк.

Про це повідомляє фонд «Повернись живим» на своїй сторінці в Facebook.

«Він загинув за Україну. Це - Олександр Микитюк, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Хлопець загинув на передовій, захищаючи нас з вами від російських окупантів. І тепер йому завжди буде 19 років», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олександр Микитюк був родом з села Білий Рукав Вінницької області.

Інформацію про загибель десантника підтвердила також журналістка Вікторія Микитюк.

«Загиблий земляк Олександр Микитюк з Вінницької області ... Загинув десантник під Авдіївкою. На Великдень йому виповнилося 19 років», - написала вона.

Нагадаємо, вчора на Донбасі було зафіксовано 44 обстріли українських позицій: троє військових зазнали поранень.

До слова, сьогодні стало відомо, що 30 квітня у зоні бойових дій на Донбасі вчинив самогубство український боєць.