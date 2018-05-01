Військовий на Донбасі вчинив самогубство — штаб Об’єднаних сил

Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання

У зоні бойових дій на Донбасі вчинив самогубство український військовослужбовець. Про це повідомив під час брифінгу перший заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний. «Повідомляємо, що зранку 30 квітня покінчив життя самогубством один військовослужбовець. Попередньою причиною самогубства стало