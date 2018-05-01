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    Кримінал

    Військовий на Донбасі вчинив самогубство — штаб Об’єднаних сил

    Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання
    У зоні бойових дій на Донбасі вчинив самогубство український військовослужбовець. Про це повідомив під час брифінгу перший заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний. «Повідомляємо, що зранку 30 квітня покінчив життя самогубством один військовослужбовець. Попередньою причиною самогубства стало
    • Вчора, 17:45
    • Розсилка

    Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання

    У зоні бойових дій на Донбасі вчинив самогубство український військовослужбовець.

    Про це повідомив під час брифінгу перший заступник командувача Об'єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний.

    «Повідомляємо, що зранку 30 квітня покінчив життя самогубством один військовослужбовець. Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання», — повідомив Залужний.

    За його словами, на місці працювала слідча група Національної поліції. Триває розслідування.

    Він додав, що командування Об’єднаних сил проведе детальне розслідування інциденту.

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