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    На Сумщині працівники сервіс-центрів МВС торгували водійськими правами

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    На Сумщині працівники сервіс-центрів МВС торгували водійськими правами

    Працівникам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права

    На Сумщині викрито працівників територіальних сервісних центрів МВС, які налагодили схему систематичного отримування хабарів за видачу водійських прав.

    Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

    «Сумською місцевою прокуратурою спільно з Управлінням захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито працівників територіальних сервісних центрів МВС, котрі налагодили схему систематичного отримування неправомірної вигоди за видачу посвідчень на право керування транспортом», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, за посередництва представника однієї з автошкіл Сумської області громадяни отримували посвідчення водія, навіть не прибуваючи до ТСЦ РЦС МВС в Сумській області, а лише надавши визначену суму коштів та перелік документів.

    За інформацією прес-служби, внаслідок лише першочергових слідчих дій посадовій особі одного з сервісних центрів повідомлено про підозру за п’ятьма фактами отримання неправомірної вигоди та службового підроблення, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

    Санкція найтяжчої статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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