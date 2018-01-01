На Святвечір в Україні очікується дощ: прогноз погоди на 6 січня

6 та 7 січня пройдуть без істотних опадів та з потеплінням

Погода в Україні у суботу, 6 січня, буде теплою, але дощовою. У більшості західних, вдень і в північних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман. За даними Українського гідрометцентру, 6 січня температура вночі від -1 до +4, вдень – +3 +8 градусів, на півдні країни та Прикарпатті місцями



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6 січня в більшості областях очікується невеликий дощ

6 та 7 січня пройдуть без істотних опадів та з потеплінням

Погода в Україні у суботу, 6 січня, буде теплою, але дощовою. У більшості західних, вдень і в північних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди туман.

За даними Українського гідрометцентру, 6 січня температура вночі від -1 до +4, вдень – +3 +8 градусів, на півдні країни та Прикарпатті місцями до +12.

6-7 січня на високогір’ї Закарпатської області зберігається, 7 січня на високогір’ї Івано-Франківської області оголошується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У Харкові субота пройде без істотних опадів, подекуди туман. Вночі 0 +2, вдень +4 +6.

У Дніпрі завтра без істотних опадів, подекуди ймовірний туман. Температура вночі 0 +2, вдень +5 +7.

Прогноз погоди на 6 січня

В Одесі 6 січня без істотних опадів, місцями туман. Температура вночі +1 +3, вдень +8 +10.

У Львові в суботу злегка дощитиме. Вночі +1 +3, вдень близько +10.

У Києві та області вночі та вранці без істотних опадів, туман; вдень невеликий дощ. Температура вночі +1 +3°, вдень близько 5 градусів тепла.

Раніше повідомлялося, що 6 січня температура повітря у східних і південник областях підвищиться до 8-11 градусів тепла.