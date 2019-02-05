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    На Тернопільщині 12-та парафія перейшла до Православної церкви України

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    <span>У селі Мирове Шумського району&nbsp;<span>рішення про перехід до Помісної православної церкви прийнято одноголосно</span></span> - На Тернопільщині 12-та парафія перейшла до Православної церкви України
    У селі Мирове Шумського району рішення про перехід до Помісної православної церкви прийнято одноголосно
    Фото: decerkva.org.ua

    За подальше перебування в Російській православній церкві не висловився жоден мешканець села Мирове

    5 лютого 2019 року архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання парафії  Святого Архістратига Михаїла села Мирове Шумського району про прийняття до Православної церкви України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Тернопільської єпархії ПЦУ.

    Минулого тижня в Мировому відбулися збори, на яких було розглянуто питання про зміну юрисдикції релігійної громади. Рішення про перехід до Помісної православної церкви було прийнято одноголосно.

    Раніше у селі провели опитування щодо цього питання. Згідно з його результатами, 166 мешканців села поставили підписи за перехід громади до Православної церкви України. За подальше перебування в Російській православній церкві (колишній УПЦ Московського патріархату) відкрито не висловився жоден мешканець Мирового.

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    Раніше до складу Тернопільської єпархії було прийнято шість релігійних громад Шумського району: сіл Матвіївці, Сураж, Радошівка, Бриків, Онишківці і Кордишів. До незалежної Української Церкви приєдналися також віруючі Гніздичного Збаразького та Розтоків Кременецького району, а також три парафії у Бучацькому районі: у Стінці та дві – у Трибухівцях. 

    Як повідомлялося, 4 лютого Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання релігійної громади Покрови Пресвятої Богородиці села Матвіївці Шумського району і прийняв її до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України

    Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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