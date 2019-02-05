На Тернопільщині 12-та парафія перейшла до Православної церкви України



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У селі Мирове Шумського району рішення про перехід до Помісної православної церкви прийнято одноголосно Фото: decerkva.org.ua

За подальше перебування в Російській православній церкві не висловився жоден мешканець села Мирове

5 лютого 2019 року архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання парафії Святого Архістратига Михаїла села Мирове Шумського району про прийняття до Православної церкви України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Тернопільської єпархії ПЦУ.

Минулого тижня в Мировому відбулися збори, на яких було розглянуто питання про зміну юрисдикції релігійної громади. Рішення про перехід до Помісної православної церкви було прийнято одноголосно.

Раніше у селі провели опитування щодо цього питання. Згідно з його результатами, 166 мешканців села поставили підписи за перехід громади до Православної церкви України. За подальше перебування в Російській православній церкві (колишній УПЦ Московського патріархату) відкрито не висловився жоден мешканець Мирового.

Раніше до складу Тернопільської єпархії було прийнято шість релігійних громад Шумського району: сіл Матвіївці, Сураж, Радошівка, Бриків, Онишківці і Кордишів. До незалежної Української Церкви приєдналися також віруючі Гніздичного Збаразького та Розтоків Кременецького району, а також три парафії у Бучацькому районі: у Стінці та дві – у Трибухівцях.

Як повідомлялося, 4 лютого Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор задовольнив прохання релігійної громади Покрови Пресвятої Богородиці села Матвіївці Шумського району і прийняв її до складу Тернопільської єпархії Православної церкви України.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.