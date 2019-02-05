Патріарх Філарет прибув на Синод у Софії (фото)



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Патріарх Філарет вже прибув до Софії Київської, де 5 лютого пройде Синод ПЦУ Фото: Михайло Глуховський, Главком

Як відомо, Філарет не був присутній на церемонії інтронізації глави ПЦУ Епіфанія, яка пройшла напередодні

У Софію Київську, де 5 лютого пройде перше засідання Синоду Православної церкви України, прибув почесний патріарх ПЦУ Філарет.

Як відомо, Філарет не був присутній на церемонії інтронізації глави ПЦУ Епіфанія, яка пройшла 3 лютого.

Також Філарет не прийшов на форум «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», на якому президент Петро Порошенко заявив про намір знову балотуватися на посаду глави держави. В ПЦУ пояснили його відсутність тим, що патріарх «проходив профілактичні лікувальні заходи».

Нагадаємо, 23 січня Святійший патріарх Філарет відсвяткував 90-річчя.

Початок засідання Синоду у Софії Київській планується на 11 годину.

Як відомо, глава ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що під час першого засідання Синоду Православної церкви України будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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