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    Патріарх Філарет прибув на Синод у Софії (фото)

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    <p>Патріарх Філарет вже прибув до Софії Київської, де 5 лютого пройде Синод ПЦУ</p> - Патріарх Філарет прибув на Синод у Софії (фото)

    Патріарх Філарет вже прибув до Софії Київської, де 5 лютого пройде Синод ПЦУ

    Фото: Михайло Глуховський, Главком

    Як відомо, Філарет не був присутній на церемонії інтронізації глави ПЦУ Епіфанія, яка пройшла напередодні

    У Софію Київську, де 5 лютого пройде перше засідання Синоду Православної церкви України, прибув почесний патріарх ПЦУ Філарет.

    Як відомо, Філарет не був присутній на церемонії інтронізації глави ПЦУ Епіфанія, яка пройшла 3 лютого.

    Також Філарет не прийшов на форум «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», на якому президент Петро Порошенко заявив про намір знову балотуватися на посаду глави держави. В ПЦУ пояснили його відсутність тим, що патріарх «проходив профілактичні лікувальні заходи».

    Нагадаємо, 23 січня Святійший патріарх Філарет відсвяткував 90-річчя.

    Початок засідання Синоду у Софії Київській планується на 11 годину.

    Як відомо, глава ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що під час першого засідання Синоду Православної церкви України будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів.

    Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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