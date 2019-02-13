На Тернопільщині іще три громади перейшли до Православної церкви України



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Архиєпископ Тернопільський і Кременецький Нестор 13 лютого підписав указ про приєднання парафіяльних громад до ПЦУ

З колишньої УПЦ МП до Єдиної церкви перейшли три тернопільські парафії

У Тернопільській області релігійні громади сіл Підгайці, Залужжя, Шкроботівка Шумського району приєднуються до Православної церкви України.

Про це сьогодні повідомив портал «Місто Тернопіль».

Архиєпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор підписав указ про приєднання цих парафіяльних громад.

Також нагадаємо, що 13 лютого стало відомо про перехід до Православної церкви України ще двох релігійних громад Харківської області.

На зустрічі 11 лютого члени Святої спільноти гори Афон чітко висловились щодо тиску з боку Росії про надання Українській церкві автокефалії.

Афонські монахи відповіли на тиск РПЦ по Україні, висловивши повну консолідацію позицій зі Вселенським патріархом, до канонічної юрисдикції якого належить Свята гора Афон: «Ми залишаємося на стороні Вселенського патріархату і не будемо миритися з його приниженням».Представники гори Афон пояснили, чому залишаються на стороні Вселенського патріархату: «Тому що еллінізм і Вселенський патріархат мають першість у православ'ї».

Нагадаємо, у МОН заявили, що у 2019 році будуть друкувати нові підручники з історії України, до яких внесуть історичну подію – отримання Томосу про автокефалію Православної церкви України.

За інформацією члена Синоду помісної церкви Євстратія Зорі, Православну церкву України підтримує 45% вірян, а Московський патріархат - 15%.