На Тернопільщині люди помітили дивні природні явища

Природа реагує на зміну клімату та погоди, що досі більше нагадувала ранню весну

Люди у соцмережаж публікують фото, де розпускаються перші весняні квіти

Жителі Тернопільщини повідомляють, що «плюсова» температура, дощ замість снігу і яскраве сонце стали причиною дивних природних явищ. Про це пише місцеве видання ternopoliany.te, інформує agronews.ua.

Зазначається, що люди у соцмережаж публікують фото, де розпускаються перші весняні квіти.

«1 січня. Що, вже по зимі?», — написав у спільноті «Чортківські оголошення» у соцмережі Facebook Орест Лижечка.

До допису він додав фото, зроблені у перший день 2021-го року. На світлині — підсніжники, які проростають, що вже витикаються з землі.

Так природа реагує на зміну клімату та погоди, що досі більше нагадувала осінь або ранню весну, аніж звичну для нас білосніжну зиму зі скрипучими морозами.

Нагадаємо, Український Гідрометцентр повідомив, що у січні 2021 року в Україні середня місячна температура очікується від 0 до -4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла, що на 2-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень.