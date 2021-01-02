Масштаби збитків від кліматичних катаклізмів у 2020 році перевищили показники 2019 року та продемонстрували довгострокові наслідки глобального потепління, - науковці

2020 рік поставив рекорд за кількістю ураганів

Стихійні лиха у 2020 році завдали людству збитків розміром $150 млрд. Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на доповідь благодійної організації «Християнська допомога», пише agronews.ua.

«Зміни клімату продовжили бушувати у 2020 році, це й повені в Азії, і нашестя сарани в Африці та шторми в Європі й Америках», — заявила відповідальна за питання клімату при організації Кет Крамар.

Згідно з доповіддю, масштаби збитків від кліматичних катаклізмів у 2020 році перевищили показники 2019 року та продемонстрували довгострокові наслідки глобального потепління. При цьому стихійні лиха за рік забрали життя щонайменше 3,5 тис. людей і змусили понад 13,5 млн залишити свої домівки.

Зокрема, зазначається, що 2020 рік поставив рекорд за кількістю ураганів у районі Атлантичного океану: через них загинули щонайменше 400 людей, а збитки сягнули $41 млрд. Крім того, існують припущення, що світові доведеться зіткнутися з наростанням інтенсивності штормів.

При цьому в країнах з низьким рівнем доходів були застраховані лише 4% активів, які постраждали від природних лих; а в країнах із високим рівнем доходів цей показник сягав 60%.

За науковими даними, середні температури на планеті зросли з кінця XIX століття не менше ніж на 1,1 градуса за Цельсієм, причому значна частка зростання температур припадає на останні 50 років.

Як повідомлялося, українці мають готуватися до можливих наслідків кліматичної міграції вже сьогодні.

Нагадаємо, що вчені розкрили новий катастрофічний наслідок зміни клімату.

Читайте також: