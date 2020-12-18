Українці мають готуватися до можливих наслідків кліматичної міграції вже сьогодні

До 2070 року близько 30% населення планети у пошуках більш комфортних умов будуть змушені перебиратися в інші райони

Комітет ООН з прав людини цього року вперше розглянув справу, пов’язану з проханням надати притулок з причин зміни клімату. Про це заявив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради VIII скликання Костянтин Яловий.

Як нагадав Яловий, 18 грудня у світі відзначають Міжнародний день мігранта. Рівно 30 років тому Генеральна Асамблея ООН прийняла Міжнародну конвенцію про захист прав робочих мігрантів та членів їх сімей.

«В Організації Об’єднаних Націй заявили, що влади країн не мають права депортувати тих, хто потребує притулку, якщо ситуація, що виникла у силу кліматичних умов, ставить під загрозу життя біженця. Фактично, світова спільнота офіційно визнала поняття «кліматичної міграції», – каже Костянтин Яловий.

За його словами, традиційно явище масової міграції пояснюють такими чинниками, як війна, політичні кризи чи економічні негаразди. Але останні дослідження доводять, що стимулом міграції все частіше стає погіршення стану навколишнього середовища і наслідки змін клімату.

Існують різні прогнози щодо масштабів кліматичної міграції. Як передає сайт Deutsche Welle, за висновками дослідження «Майбутнє кліматичного середовища проживання людини», опублікованого в одному з найбільш авторитетних наукових видань у світі, журналі Національної академії наук США (PNAS), один з найпесимістичніших сценаріїв передбачає, що при нинішніх темпах кліматичних змін до 3,5 мільярда людей будуть жити у районах, де середньорічна температура перевищує 29 градусів Цельсія.

Сьогодні ж такий клімат спостерігають лише на 0,8% земної поверхні. Це означає, що до 2070 року близько 30% населення планети у пошуках більш комфортних умов будуть змушені перебиратися в інші райони.

«Чи стосується це України та українців? Безперечно, так. З одного боку, через сприятливе географічне положення Україна поки що не входить до списку країн, які найбільше страждають від зміни клімату. Тому можливо, що вже скоро в Україну збільшиться потік мігрантів з територій, які стануть непридатними до проживання», – стверджує Костянтин Яловий.

Крім того, депутат зазначає, що «з іншого боку, з часом кліматичні зміни можуть вплинути на збільшення міграції самих українців».

«Вже сьогодні ми бачимо, що через глобальне потепління клімат в Україні стає більш посушливим, річки мілішають, збільшується кількість надзвичайних погодних явищ. Такі зміни загрожують дефіцитом питної води та продовольчих ресурсів – одними з основних причин кліматичної міграції. Тож вже сьогодні, щоб не допустити найгірших сценаріїв, українцям треба уважніше ставитися до збереження водних ресурсів, берегти від виснаження ґрунти та відповідальніше ставитися до довкілля», – радить Костянтин Яловий.

Нагадаємо, що вчені розкрили новий катастрофічний наслідок зміни клімату.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна послідовно дотримується міжнародних кліматичних угод і має намір посилити свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату.