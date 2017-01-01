На Тернопільщині підлітки взяли у полон школяра через борг у 15 гривень

Серед білого дня школяра зв’язали, на голову натягнули поліетиленовий пакет й засунули в машину

На Тернопільщині школярі, щоб залякати товариша, зв’язали його і з пакетом на голові вивезли за село. Як повідомили в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, четверо неповнолітніх віком від 12 до 16 років і 19-річний водій іномарки вчинили хуліганські дії та незаконно позбавили



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Серед білого дня школяра зв’язали, на голову натягнули поліетиленовий пакет й засунули в машину

На Тернопільщині школярі, щоб залякати товариша, зв’язали його і з пакетом на голові вивезли за село. Як повідомили в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, четверо неповнолітніх віком від 12 до 16 років і 19-річний водій іномарки вчинили хуліганські дії та незаконно позбавили волі восьмикласника із села Садки за те, що той начебто два роки не віддавав семикласникові борг у 15 грн.

Один зі зловмисників домовився з потерпілим зустрітися біля клубу. Там начебто захотів у туалет, а восьмикласника попросив зачекати. Тоді на іномарці під’їхала решта компанії. Серед білого дня школяра зв’язали, на голову натягнули поліетиленовий пакет й засунули в машину.

Зі слів потерпілого, його вивезли на околицю села, нагадали про борг, а потім сказали, що все це жарти і в тій же машині доставили назад у село. Щодо нападників відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 146 (позбавлення волі) ККУ.