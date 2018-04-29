На Тернопільщині сільський голова «натравив» поліцію на спостерігачів

Чоловік хотів проголосувати за водійським посвідченням

На Тернопільщини спостерігачі не дозволили проголосувати одному із кандидатів на посаду голови ОТГ, який замість паспорта пред’явив посвідчення водія. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. «Сільський голова села Литячі, кандидат на посаду голови Дорогичівської ОТГ Микола Бесащук намагався проголосувати, показавши членам виборчої комісії



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Чоловік хотів проголосувати за водійським посвідченням

На Тернопільщини спостерігачі не дозволили проголосувати одному із кандидатів на посаду голови ОТГ, який замість паспорта пред’явив посвідчення водія.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«Сільський голова села Литячі, кандидат на посаду голови Дорогичівської ОТГ Микола Бесащук намагався проголосувати, показавши членам виборчої комісії посвідчення водія», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за наполяганням спостерігачів сільський голова пішов додому по паспорт. Однак повернувся чоловік не сам, а у супроводі представників поліції. На його вимогу правоохоронці почали перевіряти документи у спостерігачів.

Сьогодні на Тернопільщині перші вибори проходять у Товстенській та Дорогичівській об'єднаних територіальних громадах.

Виборці обирають голів громад та по 14 депутатів у кожну з них.

Нагадаємо, сьогодні у 17 областях України відбулися перші вибори до об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Голосування відбулося в 40 ОТГ. На виборах обирають депутатів 113 сільських, 16 селищних та 4 міських рад об’єднаних територіальних громад, а також відповідних сільських, селищних та міських голів.

Раніше повідомлялося, що партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» обурена масовим скуповуванням голосів, яким займаються чимало кандидатів на виборах до місцевих об'єднаних територіальних громад (ОТГ) по всіх регіонах України.

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