На Хмельниччині від кору померло немовля



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З початку поточного року через кір в Україні вже померло десятеро людей

На Хмельниччині від кору померло немовля 25 днів від народження. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

«За звітний тиждень (з 25 лютого до 1 березня) на Хмельниччині внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. МОЗ України висловлює співчуття рідним», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку поточного року через кір в Україні вже померло десятеро людей, серед яких три дитини.

Як повідомлялося, Україна очолила рейтинг країн світу з «тривожно високою» захворюваністю на кір. Україна на першому місці з десяти країн, де минулого року було найбільше випадків кору. «Майже всім цим випадкам (захворювання на кір – ред.) можна запобігти, але при цьому діти все одно інфікуються… Ми повинні робити більше для точного інформування кожного з батьків, щоб допомогти безпечно вакцинувати кожну дитину», – заявила виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор.

ЮНІСЕФ повідомляє, що, за статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 2018 року в Україні було 35120 випадків кору при п’яти тисячах випадків у попередньому році.