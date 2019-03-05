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    Здоров'я

    На Хмельниччині від кору померло немовля

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    На Хмельниччині від кору померло немовля

    З початку поточного року через кір в Україні вже померло десятеро людей

    На Хмельниччині від кору померло немовля 25 днів від народження. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

    «За звітний тиждень (з 25 лютого до 1 березня) на Хмельниччині внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. МОЗ України висловлює співчуття рідним», — йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, з початку поточного року через кір в Україні вже померло десятеро людей, серед яких три дитини.

    Як повідомлялося, Україна очолила рейтинг країн світу з «тривожно високою» захворюваністю на кір. Україна на першому місці з десяти країн, де минулого року було найбільше випадків кору. «Майже всім цим випадкам (захворювання на кір – ред.) можна запобігти, але при цьому діти все одно інфікуються… Ми повинні робити більше для точного інформування кожного з батьків, щоб допомогти безпечно вакцинувати кожну дитину», – заявила виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор.

    ЮНІСЕФ повідомляє, що, за статистичними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 2018 року в Україні було 35120 випадків кору при п’яти тисячах випадків у попередньому році.

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