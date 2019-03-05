В Одесі минулого тижня народилися 173 немовляти



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 173 немовляти, що на 18 дітей більше, ніж попереднього тижня. Населення Одеси за тиждень поповнили дві двійні.

Минулого тижня чисельну перевагу з мінімальною перевагою здобули новонароджені дівчатка - на світ з'явилися 87 маленьких одеситок і 86 юних одеситів.

Лідером за кількістю народжених дітей минулого тижня став міський пологовий будинок №1, де побачили світ 38 немовлят.

Наразі в Одесі прийом вагітних, роділь і породіль ведуть п'ять міських пологових будинків та обласний перинатальний центр.