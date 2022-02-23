На тлі тотальної «мобілізації» вулиці окупованого Донецька спорожніли (відео)

Місцеві мешканці воліють не виходити на вулицю без особливої потреби

Місцеві мешканці тікають з міста або воліють не полишати своїх домівок

Останніми днями на мешканці окупованого Донецька жили в атмосфері паніки та нагнітання пропагандистськими ЗМІ істерії. Щодо можливого наступу РФ. Відеоролик з окупованого міста опублікував Telegram-канал бойовиків «Донбасс решает»

Після оголошення ватажками ОРДЛО «евакуації» до Росії, а також заяи так завного голви «ДНР» про тотальну мобілізацію населення центральні вулиці міста, яке до 2014 року налічувало більш ніж мільйон осіб населення, практично спорожніли.

Нагадаємо, ватажок РОДО Денис Пушилін оголосив на території ОРДО примусову «мобілізацію» населення, під яку підпадають усі чоловіки у віком від 18 до 60 років.

Пізніше надійшла інформація, що бойовики «мобілізують» також і жінок.

Нагадаємо, ватажок «ДНР» підписав три «укази», які свідчать про підготовку до тривалої війни.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Напередодні президент США Джо Байден попередив, що Путін збирається напасти на Київ з території Білорусі.

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