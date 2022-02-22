Путін збирається напасти на Київ з території Білорусі, – Байден

Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін не збирається зупинятися і збирається напасти на Київ

США вважають, що РФ останніми діями розпочала вторгнення на територію України

Сьогодні, 22 лютого, президент США Джо Байден виступив із промовою у зв'язку з визнанням Росією «республіками» окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також введенням туди російських військ.

Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін не збирається зупинятися і збирається напасти на Київ з території Білорусі.

«Ми розуміємо, що Росія не збирається зупинятися. Вони збираються напасти на Київ з території Білорусі, використовуючи авіацію, артилерію та ракети», – заявив Байден.

Він заявив, що Путін готує ґрунт для того, щоб просунутися далі в Україну.

«Ми досі віримо, що Росія готова йти далі і рухатися вглиб України. Я сподіваюся, що цього не станеться. Але російські війська в кількості 150 тисяч військових довкола України. Росія продовжує стягувати війська, запаси крові, навіщо це потрібно?», – сказав президент США.

Байден зазначив, що США не мають жодного бажання боротися з РФ, але хочуть донести, що захищатимуть кожен дюйм території НАТО.

Як відомо, 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих ДНР і ЛНР.

До слова, постпред США в ООН назвала дії РФ атакою на суверенітет України.

Зазначимо, сьогодні Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. Ще Путін вимагає роззброїти Україну.

Нагадаємо, 22 лютого Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.