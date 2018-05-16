На Трійцю «Укрзалізниця» пустить 13 додаткових поїздів (перелік)

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Також призначені додаткові рейси для графікових поїздів

«Укрзалізниця» призначила 13 додаткових поїздів на Трійцю. Про це повідомив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«Понад 40 тисяч додаткових місць на Трійцю, 27-28 травня. Пасажирам запропоновано більше 70 додаткових рейсів. Загалом на Зелені свята призначено 13 додаткових поїздів та додаткові рейси для графікових», - заявив Кравцов, якого цитує прес-служба компанії.

В «Укрзалізниці» опублікували список додаткових поїздів:

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 25, 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 25 та 28 травня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 207 Київ – Ужгород 25 та 27 травня відправлятиметься з Києва о 15:28 та прибуватиме до Ужгорода о 10:08. У зворотному напрямку 26 та 28 травня відправлятиметься з Ужгорода о 18:17 та прибуватиме до Києва о 10:37.

Поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів відправиться 25 та 27 травня з Києва о 15:14 та прибуде до Рахова о 06:56. У зворотному напрямку 26 та 28 травня відправиться з Рахова о 17:44 та прибуде до Києва 09:22.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 27 травня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 292/291 Хмельницький – Київ курсуватиме в напрямку Києва 25 травня та до Хмельницького 29 травня. Відправлення з Хмельницького о 04:35 та прибуття до Києва о 10:37. У зворотному напрямку відправлення о 15:28 та прибуття о 22:40.

Поїзд № 164/163 Київ – Харків здійснить рейси 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 06:52 та прибуття до Харкова о 15:03. У зворотному напрямку відправлення о 12:49 та прибуття о 21:00.

Поїзд № 242 Кременчук – Київ відправиться 25 травня до Києва о 09:15 та прибуде о 19:14. Зворотно з Києва вирушить 29 травня о 10:34 та прибуде о 19:45.

Поїзд № 780/779 Вінниця – Суми курсуватиме 25, 26, 27, 28 травня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 272/271 Одеса - Харків курсуватиме 24, 26 та 28 травня до Харкова та 25, 27 та 29 травня – до Одеси. Відправлення з Одеси о 16:01 та прибуття до Харкова о 08:02, у зворотному напрямку відправлення о 16:13 та прибуття о 09:03.

Поїзд № 235 Харків – Ужгород курсуватиме 26 травня до Ужгорода та 28 травня до Харкова. Відправлення з Харкова о 10:27 та прибуття до Ужгорода о 11:50. У зворотному напрямку відправлення о 18:00 та прибуття до Харкова о 19:30 наступної доби.

Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 25, 27 та 29 травня до Дніпра та 24, 26, 28 та 30 травня – до Львова. Відправлення з Львова о 13:00 та прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку – відправлення о 16:30 та прибуття до Львова о 10:55.

Додаткові рейси графікових поїздів: Поїзд № 92 Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси 25, 27, 29 травня та зворотно 24, 26, 28 та 30 травня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30, прибуття до Одеси о 08:07. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.

Поїзд № 747/748 Київ – Тернопіль у додатковий рейс вирушить 26 травня о 17:24 та прибуде до Тернополя о 23:25. У зворотному напрямку 27 травня поїзд відправиться о 04:04 та прибуде до Києва о 10:01.

Поїзд № 787 Харків-Костянтинівка у додаткові рейси вирушить 26, 28, 29 та 30 травня. Відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття о 23:30. Із Костянтинівки поїзд вирушить 24, 27, 29 та 30 травня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

Нагадаємо, Кравцов заявив, що «Укрзалізниця» має намір провести перше підвищення вартості пасажирських перевезень до 20 травня цього року.