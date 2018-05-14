«Укрзалізниця» до 20 травня підвищить ціни на квитки

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Голова «Укрзалізниці» запевнив, що після підвищення вартості перевезень їхня якість також поліпшиться

«Укрзалізниця» має намір провести перше підвищення вартості пасажирських перевезень до 20 травня цього року.

Про це розповів в.о. голови правління компанії Євген Кравцов у ефірі Радіо НВ.

«Плануємо провести індексацію вартості проїзду в пасажирських поїздах після травневих свят, найближчим тижнем плануємо провести підвищення (тарифів - ред.) на 12%», - заявив він.

За словами Кравцова, компанія вже отримала погодження від відповідних міністерств і зараз на фінальній стадії реєстрації документів.

Голова «Укрзалізниці» запевнив, що після підвищення вартості перевезень їхня якість також поліпшиться.

Як відомо, компанія розраховує на 20% підвищити вартість пасажирських перевезень у 2018 році - двічі по 10%. Перше таке підвищення планувалося з 1 квітня (крім приміських). Але «Укрзалізниці» довелося його відкласти, оскільки відповідний наказ Міністерства інфраструктури ще не був узгоджений.