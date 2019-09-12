На турецькій військовій базі Північного Кіпру сталися вибухи



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Заради безпеки були евакуйовані мешканці села Арапкьой, що знаходиться неподалік від місця пожежі

На військовій базі ЗС Туреччини, що розміщена на півночі острова Кіпр, сталися вибухи.

Про це у Facebook повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ турецьких кіпріотів Кудрет Озерсай.

«У східній частині Гірне сталася пожежа, після чого один за одним відбулися вибухи», - повідомив Озерсай.

Він не вказав, скільки саме вибухів було зафіксовано.

«Подача електроенергії в регіоні була обмежена як захід безпеки. Згідно з попередніми даними, людських втрат немає, є поранені склом, оскільки в результаті першого вибуху вилітали шибки, на місці працюють бригади швидкої допомоги», - уточнив Озерсай.

За його словами, триває операція з приборкання вогню, також на місці працюють правоохоронці.

Заради безпеки були евакуйовані мешканці села Арапкьой, що знаходиться неподалік від місця пожежі.

Як відомо, острів Кіпр розділений на дві частини в 1974 році – після турецької інтервенції, яка сталася внаслідок перевороту в Нікосії, що мав на меті об’єднання з Грецією. Етнічний склад населення -78% греків-кіпріотів та 18% турків-кіпріотів. Острів розділений на дві частини: Турецька Республіка Північний Кіпр та Республіка Кіпр. Місто Нікосія (столиця Кіпру) розділена також на дві частини.