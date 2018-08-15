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    На українському кордоні з Польщею затримали чотирьох порушників

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    На українському кордоні з Польщею затримали чотирьох порушників
    Фото: Держприкордонслужба

    Один із порушників виявився громадянином Росії

    Українські прикордонники затримали трьох громадян Німеччини та росіянина, які прямували із Польщі.

    Про це 15 серпня повідомляє Держприкордонслужба.

    «Трьох осіб, які йшли на вхід в Україну поза пунктами пропуску, військовослужбовці відділу «Сянки» помітили, патрулюючи державний кордон учора вдень», - заявили в ДПСУ.

    Прикордонники зупинили порушників. Було встановлено, що вони є громадянами Німеччини.

    «Чому подорожували у незаконний спосіб, наразі встановлюється. На осіб складено адмінпротоколи за ч.2 ст. 204-1 КУпАП», - говориться у повідомленні.

    Ще одного правопорушника ввечері 14 серпня затримала група реагування від відділу «Шегені».

    Зазначається, що про появу незнайомця поблизу кордону повідомив місцевий житель.

    «Чоловіка, який йшов на вхід в Україну,  затримали за кілька сотень метрів від кордону з Польщею. Ним виявився громадянин Росії. На особу складено протокол за ст. 204-1 КУпАП», - заявили в ДПСУ.

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