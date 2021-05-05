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    Єгипет посилює карантин: закриває пляжі і парки

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    Нові обмеження діятимуть з 6 по 21 травня - Єгипет посилює карантин: закриває пляжі і парки
    Нові обмеження діятимуть з 6 по 21 травня
    Фото з відкритих джерел

    Станом на 5 травня у Єгипті виявлено понад 231 тисяча випадків коронавірусної хвороби Covid-19

    Прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі заявив у середу, 5 травня, що країна впроваджує нові карантинні обмеження на найближчі два тижні, щоб запобігти поширенню пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Ahram.

    За новими обмеженнями магазини, торгові центри, кав’ярні, ресторани та кінотеатри зачинятимуться о 21:00 за місцевим часом. Однак ресторанам дозволять здійснювати доставку їжі цілодобово. Заходи також включають закриття на два тижні всіх громадських парків та пляжів, заборону масових зібрань, а також проведення концертів.

    За словами Мадбулі, нові обмеження діятимуть з 6 по 21 травня. Після цього відбудеться нарада для оцінки ситуації з коронавірусом у Єгипті.

    «Ми глибоко стурбовані тим, що громадяни не в повній мірі дотримуються заходів охорони здоров'я... ми починаємо бачити, що зараження відбуваються у сім'ях, коли одна людина хворіє, (вона заражає) всю сім'ю», – наводить слова Медбулі Reuters.

    За даними Worldometers, станом на 5 травня загалом у Єгипті виявлено понад 231 тисяча випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (68-е місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 13,5 тисяч осіб, видужали — понад 173,3 тисяч осіб.

    Тим часом, спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про значне прискорення пандемії.

    Теги: Єгипет хвороби карантин ВООЗ коронавірус
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