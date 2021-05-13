  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Пандемія в Україні: усі регіони перейшли в одну карантинну зону

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У МОЗ зазначили, що наразі в Україні стабілізувалась епідситуація - Пандемія в Україні: усі регіони перейшли в одну карантинну зону
    У МОЗ зазначили, що наразі в Україні стабілізувалась епідситуація
    Фото з відкритих джерел

    У жодній з областей не перевищений рівень госпіталізації пацієнтів з Covid-19

    Станом на 13 травня всі регіони України перейшли до «жовтої» карантинної зони. Миколаївська та Черкаська області останніми вийшли з «помаранчевої» зони. Про це свідчать оновлені дані, які оприлюднило Міністерство охорони здоров'я.

    У МОЗ зазначили, що наразі в Україні стабілізувалась епідситуація. Жодна з областей не перебуває ні в «помаранчевій», ні в «червоній», ні в «зеленій» зоні.

    Також у жодній з областей не перевищений рівень госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

    Тим часом, станом на ранок 13 травня в Україні за добу Covid-19 підтвердили у 6813 людей, що на 2275 більше, ніж за попередню добу. Водночас понад 19 тисяч людей – одужали, 346 – померли.

    Як раніше писав «Главком», реальна смертність від Covid-19 в 2020 році в Україні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я. Про це повідомили в Національній академії наук України.

    «Отримані дані істотно уточнюють чисельність випадків надмірної смертності, пов'язаної з коронавірусом, яка, як це показано в попередніх звітах, в 2020 році перевищувала число опублікованих летальних випадків в щоденній статистиці від МОЗ приблизно втричі», – заявили вчені.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies