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    Влітку до школи: чотирі обласні центри України продовжили навчання

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    Деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня - Влітку до школи: чотирі обласні центри України продовжили навчання
    Деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня
    Фото з відкритих джерел

    У Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому шкільні канікули розпочнуться на місяць пізніше

    У Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому продовжили термін навчального року для школярів. Заняття проходитимуть в червні. Про це повідомляє сайт МОН «Нова українська школа».

    Так, навчання триватиме:

    • у Сумах – до 11 червня;
    • у Черкасах – до 8 червня;
    • у Хмельницькому – до 11 червня;

    Деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня.

    Як раніше писав «Главком», українським школярам і студентам у новому навчальному році доведеться миритися з періодичним дистанційним навчанням у зв’язку з епідемією коронавірусу.

    «Формат, у якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів. МОН прагне до того, щоб найшвидше повернути всіх учнів та студентів до школи, закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти», – заявили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

    Як скоро це станеться, залежить не тільки від рівня інфікування в країні, але також від темпів вакцинації. Про це говорить голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

    Теги: школа навчання коронавірус
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