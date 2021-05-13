Влітку до школи: чотирі обласні центри України продовжили навчання

У Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому шкільні канікули розпочнуться на місяць пізніше

У Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому продовжили термін навчального року для школярів. Заняття проходитимуть в червні. Про це повідомляє сайт МОН «Нова українська школа».

Так, навчання триватиме:

у Сумах – до 11 червня;

у Черкасах – до 8 червня;

у Хмельницькому – до 11 червня;

Деякі пoчаткoві шкoли Кропивницького будуть навчатися дo 7 абo 14 чеpвня.

Як раніше писав «Главком», українським школярам і студентам у новому навчальному році доведеться миритися з періодичним дистанційним навчанням у зв’язку з епідемією коронавірусу.

«Формат, у якому буде проходити новий навчальний рік, залежатиме від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів. МОН прагне до того, щоб найшвидше повернути всіх учнів та студентів до школи, закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти», – заявили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Як скоро це станеться, залежить не тільки від рівня інфікування в країні, але також від темпів вакцинації. Про це говорить голова ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.