На Вінниччині мати самостійно лікувала дитину від опіків: дівчинка померла



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Дитину привезли в лікарню через три доби, коли дівчинка вже не могла дихати

На Вінниччині померла півторарічна дівчинка, яку матір лікувала вдома від опіків самостійно - парила обпечену ніжку в марганцівці і посипала пудрою.

Про це повідомляє ТСН.

Дитину привезли в лікарню через три доби, коли дівчинка вже не могла дихати.

Мати пояснила лікарям, що під час купання дитини відкрився кран з гарячою водою, яку бойлер нагрів до 80 градусів. Дівчинці ошпарило ніжку.

Замість того, щоб відразу відвести дитину до лікарні, мама намагалася лікувати її удома – народними методами.

Три години медики боролися за життя дівчинки. Але марно, адже в неї вже відмовили майже всі внутрішні ограни.

Лікарі приголомшені, адже у дівчинки було всього 8 відсотків, хоч і глибоких, опіків тіла. Дитину вдалося б врятувати, якби її вчасно привезли до лікарні.

У соцслужбі повідомили, що досі жодних сигналів про цю родину не отримували. Тепер сім’ю взяли на облік і думають, чи залишати батькам старшу - трирічну дівчинку.

Розслідує справу і поліція. Якщо провину матері доведуть, їй загрожуватиме до 5 років в’язниці.