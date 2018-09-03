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    На Вінниччині мати самостійно лікувала дитину від опіків: дівчинка померла

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    На Вінниччині мати самостійно лікувала дитину від опіків: дівчинка померла

    Дитину привезли в лікарню через три доби, коли дівчинка вже не могла дихати

    На Вінниччині померла півторарічна дівчинка, яку матір лікувала вдома від опіків самостійно - парила обпечену ніжку в марганцівці і посипала пудрою.

    Про це повідомляє ТСН.

    Дитину привезли в лікарню через три доби, коли дівчинка вже не могла дихати.

    Мати пояснила лікарям, що під час купання дитини відкрився кран з гарячою водою, яку бойлер нагрів до 80 градусів. Дівчинці ошпарило ніжку.

    Замість того, щоб відразу відвести дитину до лікарні, мама намагалася лікувати її удома – народними методами.

    Три години медики боролися за життя дівчинки. Але марно, адже в неї вже відмовили майже всі внутрішні ограни.

    Лікарі приголомшені, адже у дівчинки було всього 8 відсотків, хоч і глибоких, опіків тіла. Дитину вдалося б врятувати, якби її вчасно привезли до лікарні.

    У соцслужбі повідомили, що досі жодних сигналів про цю родину не отримували. Тепер сім’ю взяли на облік і думають, чи залишати батькам старшу - трирічну дівчинку.

    Розслідує справу і поліція. Якщо провину матері доведуть, їй загрожуватиме до 5 років в’язниці.

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