На Вінниччині п’яний водій «ВАЗу» врізався в пасажирський автобус

Водій «ВАЗа» з тілесними ушкодженнями госпіталізований до райлікарні

У четвер, 1 лютого, близько 21:00 години в селі Ялтушків Барського району Вінницької зіткнулися автомобіль «ВАЗ - 2106» та автобус «Ікарус». За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ» перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рейсовий автобус рухався за маршрутом «Нова Ушиця –