На Вінниччині п’яний водій «ВАЗу» врізався в пасажирський автобус
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Водій «ВАЗа» з тілесними ушкодженнями госпіталізований до райлікарні
У четвер, 1 лютого, близько 21:00 години в селі Ялтушків Барського району Вінницької зіткнулися автомобіль «ВАЗ - 2106» та автобус «Ікарус».
За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ» перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Рейсовий автобус рухався за маршрутом «Нова Ушиця – Київ».
У результаті аварії 25-річний водій «ВАЗа» з тілесними ушкодженнями госпіталізований до хірургічного відділення районної лікарні.
Причини та обставини ДТП з'ясує слідство, повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.
Як повідомлялося, у 2017 році поліцейські зафіксували понад 114 тис. випадків керування транспортом у стані сп'яніння. Всього ж у минулому році сталося 162 500 дорожньо-транспортних пригод. З них з вини п'яних водіїв - 5800.