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    На Вінниччині п’яний водій «ВАЗу» врізався в пасажирський автобус

    Водій «ВАЗа» з тілесними ушкодженнями госпіталізований до райлікарні
    У четвер, 1 лютого, близько 21:00 години в селі Ялтушків Барського району Вінницької зіткнулися автомобіль «ВАЗ - 2106» та автобус «Ікарус». За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ» перебував у стані алкогольного сп’яніння. Рейсовий автобус рухався за маршрутом «Нова Ушиця –
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    На Вінниччині зіткнулися автомобіль &laquo;ВАЗ - 2106&raquo; та автобус &laquo;Ікарус&raquo;
    На Вінниччині зіткнулися автомобіль «ВАЗ - 2106» та автобус «Ікарус»

    Водій «ВАЗа» з тілесними ушкодженнями госпіталізований до райлікарні

    У четвер, 1 лютого, близько 21:00 години в селі Ялтушків Барського району Вінницької зіткнулися автомобіль «ВАЗ - 2106» та автобус «Ікарус».

    За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    Рейсовий автобус рухався за маршрутом «Нова Ушиця – Київ».

    У результаті аварії 25-річний водій «ВАЗа» з тілесними ушкодженнями госпіталізований до хірургічного відділення районної лікарні.

    Причини та обставини ДТП з'ясує слідство, повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.

    Як повідомлялося, у 2017 році поліцейські зафіксували понад 114 тис. випадків керування транспортом у стані сп'янінняВсього ж у минулому році сталося 162 500 дорожньо-транспортних пригод. З них з вини п'яних водіїв - 5800.

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