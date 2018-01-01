У Нацполіції розказали, скільки смертей у минулому році спричинили п’яні водії

Керування напідпитку, зазначають у поліції, пов'язано з відсутністю необхідного механізму контролю і виявлення такого виду правопорушень

У 2017 році поліцейські зафіксували понад 114 тис. випадків керування транспортом у стані сп'яніння. Це на чверть більше, ніж у 2016 році, повідомляє прес-служба Нацполіції. Всього ж у минулому році сталося 162 500 дорожньо-транспортних пригод. З них з вини п'яних водіїв - 5800. За словами першого заступника начальника Департаменту



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Керування напідпитку, зазначають у поліції, пов'язано з відсутністю необхідного механізму контролю і виявлення такого виду правопорушень

У 2017 році поліцейські зафіксували понад 114 тис. випадків керування транспортом у стані сп'яніння. Це на чверть більше, ніж у 2016 році, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Всього ж у минулому році сталося 162 500 дорожньо-транспортних пригод. З них з вини п'яних водіїв - 5800.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, в 2017 році в країні було зареєстровано 27 220 ДТП з постраждалими. 3432 людини загинули, майже 35 тис. отримали травми. При цьому переважна кількість ДТП сталася через порушення Правил дорожнього руху.

Зокрема, порушення правил маневрування стало причиною 58 400 ДТП, в яких загинуло 199 осіб. 658 людей загинули в результаті аварій внаслідок перевищення безпечної швидкості. Керування транспортом у стані сп'яніння призвело до 115 смертей. Серед інших популярних порушень - недотримання дистанції, порушення правил проїзду перехресть, виїзд на смугу зустрічного руху, невиконання вимог сигналів регулювання.

Так, у Житомирській області в результаті лобового зіткнення автомобілів ВАЗ і SUZUKI загинули п’ять осіб. На Прикарпатті внаслідок зіткнення легковика з автобусом загинули чотири людини, ще вісім були травмовані. А в Харкові поліція затримала водія автомобіля Лексус за скоєння ДТП, в якій загинули п'ятеро людей, ще шестеро були травмовані.

Керівник Департаменту патрульної поліції зазначив, що зазвичай безвідповідальне ставлення до дорожнього руху, зокрема керування напідпитку, пов'язано з відсутністю необхідного механізму контролю і виявлення такого виду правопорушень.

Так, у серпні в Києві на узбіччі дороги автомобіль Шевроле Лачетті, за кермом якого перебував нетверезий водій, наїхав на двох пішоходів. Одна дівчинка померла на місці, інша - отримала тілесні ушкодження. У Вінниці патрульні зі стріляниною затримали нетверезого водія, а на Київщині п'яний водій-утікач наїхав на поліцейського.