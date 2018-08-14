На Вінниччині водій протаранив авто з жінкою та трьома дітьми



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Аварія сталася на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський у селі Корделівка

У Калинівському районі на Вінниччині внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів травмувались п’ятеро людей, серед них троє малолітніх дітей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Аварія сталася 14 серпня близько 7:30 на автодорозі Житомир – Могилів-Подільський у селі Корделівка.

За попередніми даними, водій автомобіля Kia Cerato виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Partner.

У результаті аварії постраждала жінка, яка знаходилась за кермом Peugeot, та троє її пасажирів – малолітні діти віком 9, 12 років та немовля.

Також у лікарню доставлений водій Kia Cerato.

«Загрози життю травмованих немає», - заявили в поліції.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Нагадаємо, раніше внаслідок зіткнення вантажівок на трасі у Вінницькій області загинув пасажир автомобіля DAF - громадянин Грузії.