ОБСЄ помітила на «військовому параді» у Луганську дві колони дітей

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Також спостерігачі бачили групу з приблизно 20 іспаномовних осіб

У так званому «військовому параді» у окупованому Росією Луганську приймали участь дві колони дітей віком 12-15 років.

Про це повідомляє прес-служба Спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

«СММ спостерігала за воєнізованими парадами в Донецьку та Луганську. У Луганську спостерігачі бачили парад за участю приблизно 1 000 озброєних членів збройних формувань, вишикуваних у 10 колон, і близько 140 неозброєних дітей (віком 12-15 років), вишикуваних у дві колони. На Театральній площі спостерігачі бачили групу з приблизно 20 іспаномовних осіб, яких супроводжували особи з плакатом, який свідчив, що вони є представниками Комуністичної партії Російської Федерації», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що у Донецьку Місія спостерігала за парадом за участю приблизно 5 000-6 000 озброєних членів збройних формувань, вишикуваних у приблизно 50 колон (дві колони жінок, а решта здебільшого чоловіків). Також була колона з 70 озброєних чоловіків, яку було представлено як підрозділ із Південної Осетії.

В Луганську та Донецьку після «парадів» відбулися марші «Безсмертного полку» за участю людей, що тримали зображення загиблих під час різних конфліктів, переважно за часів Радянського Союзу, зокрема і під час Другої світової війни.

Нагадаємо, СБУ розгляне звернення секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Турчинова щодо прямої трансляції деякими українськими ЗМІ так званого «військового параду» з тимчасово окупованого Донецька.