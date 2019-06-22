На Волині чоловіка піймали на розбещенні сусідської п’ятирічної дівчинки



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Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що зловмисник жив по сусідстві зі своєю жертвою

На Волині поліцейські затримали 41-річного чоловіка за підозрою в розбещенні п’ятирічної дівчинки.

Про це 22 червня повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

«21 червня ввечері на лінію служби «102» поліції надійшло повідомлення від 46-річної жительки області про вчинення односельцем розпусних дій щодо її п’ятирічної доньки. Поліцейські одразу ж затримали та доставили зловмисника до відділення поліції», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що встановлено, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

За фактом розбещення малолітньої дитини слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Сьогодні слідчі волинської поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили затриманому про підозру в скоєнні розпусних дій щодо малолітньої дитини. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Щодо затриманого вирішується питання про невідкладне обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив у Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, зловмисник жив по сусідстві зі своєю жертвою.

«Мати побачила, що на подвір’ї власного будинку відсутня її п’ятирічна донька, яка каталася на велосипеді, а потім поїхала до домогосподарства сусіда й зникла. Помітивши відсутність донечки на подвір’ї сусіда, пішла до його будинку, але вхідні двері були зачинені, стала гукати та кликати на допомогу. Після чого вийшов сусід, увірвавшись до будинку, побачила свою доньку, обидві ноги якої були поміщені до однієї клешні трусиків, дитина плакала», - написав Аброськін.

Як відомо, 21 червня у Запоріжжі поліцейські викрили зловмисника, який у під’їзді будинку напав на малолітню дівчинку та зняв зґвалтування на телефон.

Нагадаємо, на днях Україну сколихнуло жахливе вбивство дівчинки на Одещині.

Правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

Київський районний суд Одеси в п’ятницю, 21 червня, обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.