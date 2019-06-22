У Запоріжжі педофіл напав на 12-річну дівчинку



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Зловмисником виявився мешканець Запоріжжя 1967 року народження, який раніше вже був судимий за вчинення аналогічного злочину Фото: Відділ комунікації поліції Запорізької області

Зловмисник у під’їзді будинку зґвалтував дівчинку та зняв це на відео

У Запоріжжі поліцейські викрили зловмисника, який у під’їзді будинку напав на малолітню дівчинку та зняв зґвалтування на телефон.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

«21 червня до Хортицького відділення поліції надійшла заява від чоловіка, який повідомив, що невідомий вступив у статеві відносини з його неповнолітньою донькою проти її згоди», - зазначили в поліції.

Повідомляється, що працівники поліції встановили, що близько 11:00 на 5-му поверсі у під’їзді будинку по вулиці Василя Сергієнка зловмисник зґвалтував дівчинку 2007 року народження та зняв це на відео.

Поліцейські встановили особу та розшукали зловмисника. Ним виявився мешканець Запоріжжя 1967 року народження, який раніше вже був судимий за вчинення аналогічного злочину. У підозрюваного вилучили телефон з відеозйомкою.

Вирішується питання щодо затримання зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

Київський районний суд Одеси в п’ятницю, 21 червня, обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.