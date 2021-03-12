На Волині обвалився міст: є постраждалі

Двох потерпілих госпіталізували в травматологію, одного – в хірургічне відділення

У п’ятницю, 12 березня, стався обвал частини мосту між Володимиром та Устилугом на трасі Н-22, на якому велися ремонтні роботи. Постраждали п’ятеро працівників, пише видання Буг.

Проїхати через міст можна – обвалився лише край закритої смуги руху, де велися роботи. На місці працювали медики та поліція.

Двоє людей відмовилися від госпіталізації. Двох потерпілих госпіталізували в травматологію, одного в хірургічне відділення.

Нагадаємо, неподалік Володимира-Волинського в бік Устилуга на дорозі Н-22 відновлюють два мости. Один – неподалік озера Лісного, інший – при в’їзді в П’ятидні. Міст неподалік Володимира завдовжки шість метрів.

Роботи виконують у межах реалізації українсько-польського проєкту з ремонту автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне.

Підрядне підприємство – DROG-BUD (Республіка Польща). Ремонт на умовах субпідряду на мостах виконує волинське підприємство ТзОВ РБП «ТрансМост».

До слова, в Індонезії автобус зі школярами зірвався в ущелину. В результаті аварії загинули понад 20 осіб. В автобусі було 58 осіб, серед них учні молодшої та середньої школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з паломницької поїздки.