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    На Волині обвалився міст: є постраждалі

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    Міст неподалік Володимира завдовжки шість метрів - На Волині обвалився міст: є постраждалі
    Міст неподалік Володимира завдовжки шість метрів
    Фото: Інтернет-видання «БУГ»

    Двох потерпілих госпіталізували в травматологію, одного – в хірургічне відділення

    У п’ятницю, 12 березня, стався обвал частини мосту між Володимиром та Устилугом на трасі Н-22, на якому велися ремонтні роботи. Постраждали п’ятеро працівників, пише видання Буг.

    Проїхати через міст можна – обвалився лише край закритої смуги руху, де велися роботи. На місці працювали медики та поліція.

    Двоє людей відмовилися від госпіталізації. Двох потерпілих госпіталізували в травматологію, одного в хірургічне відділення.

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    На Волині обвалився міст: є постраждалі
    На Волині обвалився міст: є постраждалі
    На Волині обвалився міст: є постраждалі
    На Волині обвалився міст: є постраждалі
    Фото: Інтернет-видання «БУГ»

    Нагадаємо, неподалік Володимира-Волинського в бік Устилуга на дорозі Н-22 відновлюють два мости. Один – неподалік озера Лісного, інший – при в’їзді в П’ятидні. Міст неподалік Володимира завдовжки шість метрів.

    Роботи виконують у межах реалізації українсько-польського проєкту з ремонту автошляху Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне.

    Підрядне підприємство – DROG-BUD (Республіка Польща). Ремонт на умовах субпідряду на мостах виконує волинське підприємство ТзОВ РБП «ТрансМост».

    До слова, в Індонезії автобус зі школярами зірвався в ущелину. В результаті аварії загинули понад 20 осіб. В автобусі було 58 осіб, серед них учні молодшої та середньої школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з паломницької поїздки.

    Теги: Волинська область аварія поліція міст
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