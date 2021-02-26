«Укравтодор» хоче забрати в Києва Подільський міст. Кличко радить добудувати хоча б Дарницький

Київ робить усе, щоб добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, заявив Кличко

Передача Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві на баланс «Укравтодору» значно відтермінує добудову об‘єкта. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, коментуючи пропозицію «Укравтодору» передати міст.

«По-перше, щодо великих інфраструктурних об’єктів столиці. Хочу нагадати, що із 2004 року в Києві стоїть недобудованим і не введеним в експлуатацію Дарницький міст. А по ньому їздять авто, тисячі людей щодня, – нагадав мер. – Місто, за законом, не має права здійснювати там роботи. Оскільки міст перебуває на балансі «Укрзалізниці».

Кличко зазначив, що відомство вже кілька років, незважаючи на всі звернення столичної влади, не передає міст на баланс Києва. Тому, значить, його повинна добудувати держава.

«І «Укравтодору», як державній структурі, варто не займатися маніпуляціями і публічними заявами, а взяти і нарешті добудувати та ввести в експлуатацію хоча б Дарницький міст», – наголосив Кличко.

Щодо Подільсько-Воскресенського мосту, мер зазначив, що роботи на мосту тривають і місто робить все, щоб добудувати об‘єкт.

«Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають. І вийшли на фінальну стадію добудови. Терміни робіт дещо зсунулися через пандемію, що спричинила й економічну кризу, і проблеми з логістикою. Також внесли, так би мовити, «корективи» і протести мешканців Русанівських садів. Але ми робимо все, щоб добудувати мостовий перехід. І ми це зробимо! Бо кияни вже давно чекають на нього», – наголосив мер столиці.

Кличко підкреслив, що передача об’єкта «Укравтодору» значно відтермінує добудову об’єкту.

«Втілення «ідеї» щодо передачі об‘єкту на баланс «Укравтодору» значно відтермінує добудову мостового переходу, поки пройдуть всі бюрократичні процедури, передбачені законом», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, Дарницький або міст Кірпи, як його ще називають, юридично не існує. Міст перебуває на балансі Укрзалізниці як замовника і проблема вводу в експлуатацію полягає в дуже складних бюрократичних процедурах. Через це не можуть передати міст на баланс міста. Київські комунальники не мають права навіть чистити його від снігу.