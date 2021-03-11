В Індонезії автобус зі школярами впав у прірву: загинули понад 20 людей

В автобусі було 58 осіб, серед них учні молодшої та середньої школи, їхні батьки та вчителі

В Індонезії автобус зі школярами зірвався в ущелину. В результаті аварії загинули понад 20 осіб.

Про це повідомляє Jakarta Globe з посиланням на місцеві органи охорони здоров'я.

Аварія сталася в районі міста Сумеданг.

В автобусі було 58 осіб, серед них учні молодшої та середньої школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з паломницької поїздки.

На місці аварії знайшли 22 тіла.

Водночас, агентство Сіньхуа з посиланням на місцеву владу, повідомляє, що в автобусі було 62 людини, загинули 26.

Нагадаємо, ввечері 9 березня повідомлялося, що у Польщі в медичних закладах перебувають 24 українці. Тіла загиблих у ДТП в Польщі готують до транспортування в Україну.

Як повідомлялося, причиною дорожньо-транспортної пригоди з українським автобусом в Польщі могло стати те, що водій не впорався з керуванням. Ймовірною причиною аварії став невдалий маневр при водінні, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку. Автобус їхав з дозволеною для тієї ділянки автомагістралі швидкістю, проте вона була занадто високою для запланованого повороту направо.

Водієві вже пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.