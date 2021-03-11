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    В Індонезії автобус зі школярами впав у прірву: загинули понад 20 людей

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    В Індонезії автобус зі школярами впав у прірву: загинули понад 20 людей - В Індонезії автобус зі школярами впав у прірву: загинули понад 20 людей
    В Індонезії автобус зі школярами впав у прірву: загинули понад 20 людей

    В автобусі було 58 осіб, серед них учні молодшої та середньої школи, їхні батьки та вчителі

    В Індонезії автобус зі школярами зірвався в ущелину. В результаті аварії загинули понад 20 осіб.

    Про це повідомляє Jakarta Globe з посиланням на місцеві органи охорони здоров'я.

    Аварія сталася в районі міста Сумеданг.

    В автобусі було 58 осіб, серед них учні молодшої та середньої школи, їхні батьки та вчителі. Вони поверталися з паломницької поїздки.

    На місці аварії знайшли 22 тіла.

    Водночас, агентство Сіньхуа з посиланням на місцеву владу, повідомляє, що в автобусі було 62 людини, загинули 26.

    Нагадаємо, ввечері 9 березня повідомлялося, що у Польщі в медичних закладах перебувають 24 українці. Тіла загиблих у ДТП в Польщі готують до транспортування в Україну.

    Як повідомлялося, причиною дорожньо-транспортної пригоди з українським автобусом в Польщі могло стати те, що водій не впорався з керуванням. Ймовірною причиною аварії став невдалий маневр при водінні, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку. Автобус їхав з дозволеною для тієї ділянки автомагістралі швидкістю, проте вона була занадто високою для запланованого повороту направо.

    Водієві вже пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Теги: Індонезія аварія батьки учні
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