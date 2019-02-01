На Волині посеред ріки знайшли загиблого школяра
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Розсилка
Рятувальники спустили на річку човен і зняли з крижини тіло дитини
Фото: Управління ДСНС у Волинській області
Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці
У місті Рожище на кризі посеред ріки Стир було виявлено тіло дитини.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Волинській області.
«1 лютого о 13:24 до служби «101» надійшло повідомлення про те, що на крижині, яка плила по річці Стир, люди виявили тіло дитини. За викликом негайно виїхали рятувальники», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники спустили на річку човен і зняли з крижини тіло дитини.
«За словами медиків, дитина перебувала на кризі вже довгий час. Вдалось встановити, що це учень першого класу однієї з шкіл міста Рожище», - повідомили в ДСНС.
Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.