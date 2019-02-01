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    На Волині посеред ріки знайшли загиблого школяра

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    Рятувальники спустили на річку човен і зняли з крижини тіло дитини - На Волині посеред ріки знайшли загиблого школяра
    Рятувальники спустили на річку човен і зняли з крижини тіло дитини
    Фото: Управління ДСНС у Волинській області

    Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці

    У місті Рожище на кризі посеред ріки Стир було виявлено тіло дитини.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Волинській області.

    «1 лютого о 13:24 до служби «101» надійшло повідомлення про те, що на крижині, яка плила по річці Стир, люди виявили тіло дитини. За викликом негайно виїхали рятувальники», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що рятувальники спустили на річку човен і зняли з крижини тіло дитини.

    «За словами медиків, дитина перебувала на кризі вже довгий час. Вдалось встановити, що це учень першого класу однієї з шкіл міста Рожище», - повідомили в ДСНС.

    Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

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