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    На Волині у виправній колонії провели конкурс снігових фігур. Фото переможців

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    Волинські в'язні зліпили міфічну істоту - На Волині у виправній колонії провели конкурс снігових фігур. Фото переможців

    Волинські в'язні зліпили міфічну істоту

    фото: Facebook/Маневицька Виправна Колонія

    В установі перемогу здобули засуджені відділення соціально-психологічної служби №1

    На Волині у «Маневицькій виправній колонії (№42)» серед засуджених провели конкурс снігових фігур. Про це повідомляє Маневицька виправна колонія в Facebook.

    За результатами проведення конкурсу в установі перемогу здобули засуджені відділення соціально-психологічної служби №1 зі своєю сніговою фігурою казкового дракона.

    «Природа порадувала усіх нас в січні цього року гарними зимовими днями зі снігопадами та заметілями. Погодні умови дали можливість адміністрації державної установи "Маневицька виправна колонія (№42)" згідно з вказівкою Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України організувати серед засуджених конкурс снігових фігур», – йдеться в дописі.

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    На Волині у виправній колонії провели конкурс снігових фігур. Фото переможців
    На Волині у виправній колонії провели конкурс снігових фігур. Фото переможців
    На Волині у виправній колонії провели конкурс снігових фігур. Фото переможців
    На Волині у виправній колонії провели конкурс снігових фігур. Фото переможців
    На Волині у виправній колонії провели конкурс снігових фігур. Фото переможців
    фото: Facebook/Маневицька Виправна Колонія

    Нагадаємо, в Україні зафіксували рекорд «Найдовші нарощені нігті на руці».

    Також, книга рекордів Гіннеса України відкрила нову категорію рекордів у області довжини ніг, першою рекордсменкою у цій ній стала Ганна Мохонько.

    Теги: конкурс Волинська область колонія засуджені
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    На Волині у виправній колонії провели конкурс снігових фігур. Фото переможців