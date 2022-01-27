На Волині у виправній колонії провели конкурс снігових фігур. Фото переможців

В установі перемогу здобули засуджені відділення соціально-психологічної служби №1

На Волині у «Маневицькій виправній колонії (№42)» серед засуджених провели конкурс снігових фігур. Про це повідомляє Маневицька виправна колонія в Facebook.

За результатами проведення конкурсу в установі перемогу здобули засуджені відділення соціально-психологічної служби №1 зі своєю сніговою фігурою казкового дракона.

«Природа порадувала усіх нас в січні цього року гарними зимовими днями зі снігопадами та заметілями. Погодні умови дали можливість адміністрації державної установи "Маневицька виправна колонія (№42)" згідно з вказівкою Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України організувати серед засуджених конкурс снігових фігур», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, в Україні зафіксували рекорд «Найдовші нарощені нігті на руці».

Також, книга рекордів Гіннеса України відкрила нову категорію рекордів у області довжини ніг, першою рекордсменкою у цій ній стала Ганна Мохонько.