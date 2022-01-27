Київська влада шукає нового очільника музею Ханенків: умови конкурсу

У кандидатів на посаду має бути стаж роботи у сфері культури не менше трьох років

Документи можна подати з 26 січня по 24 лютого 2022 року.

Департамент культури КМДА оголошує конкурс на заміщення посади генерального директора Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

У адміністрації оголосили кваліфікаційні вимоги до кандидата:

вища освіта;

стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

володіння державною мовою;

досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років;

здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Для подачі заявки на конкурс необхідно мати відповідні документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних;

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми, мотиваційний лист довільної форми.

Додатково у адміністрації просять подати копії документів про трудову діяльність та проекти програм розвитку Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків на один і п’ять років.

Початок прийому документів від кандидатів з 26 січня 2022 року протягом 30 днів, з дня оголошення конкурсу, по 24 лютого 2022 року. Початок формування конкурсної комісії з 26 січня 2022 року. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

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